Google пусна третата версия на ИИ модела "Gemini"

Шефът Пичаи го описва като "най-интелигентния досега"

19.11.2025 | 12:28 ч. 1
Снимка Пиксабей

Американският технологичен гигант Google пусна най-новата версия на модела си с изкуствен интелект ИИ "Джемини" (Gemini), предаде Ройтерс. 

Новите възможности на модела ще станат достъпни незабавно в няколко рентабилни продукта като интернет търсачката на компанията. 

"Джемини 3" пристига 11 месеца след второто поколение и в блога на компанията главният изпълнителен директор Сундар Пичаи го описва като "най-интелигентния ни модел досега". 

По думите му с "Джемини 3" още от първия ден Google интегрира новия модел в интернет търсачката си. При предишните версии това отне седмици или месеци. /БТА

