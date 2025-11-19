Google пусна третата версия на ИИ модела "Gemini"

Американският технологичен гигант Google пусна най-новата версия на модела си с изкуствен интелект ИИ "Джемини" (Gemini), предаде Ройтерс.
Новите възможности на модела ще станат достъпни незабавно в няколко рентабилни продукта като интернет търсачката на компанията.
"Джемини 3" пристига 11 месеца след второто поколение и в блога на компанията главният изпълнителен директор Сундар Пичаи го описва като "най-интелигентния ни модел досега".
По думите му с "Джемини 3" още от първия ден Google интегрира новия модел в интернет търсачката си. При предишните версии това отне седмици или месеци.