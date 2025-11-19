IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Губернаторът на Илинойс изпрати подарък на папата - чикагска бира

“Ще я сложим в хладилника”, отговори с чувство за хумор папата

19.11.2025 | 21:52 ч. 3
Reuters

Губернаторът на Илинойс Джей Би Прицкър изпрати специален подарък на папа Лъв XIV - стек американска лека бира от пивоварна в Чикаго, съобщава агенция Ройтерс.

Губернаторът, който посети папата във Ватикана, връчи бирите на Светия отец като част от обмен на подаръци. Той предположи, че главата на римокатолическата църква, който е родом от Чикаго и е първият папа от САЩ, може да се наслади на тази бира.

"Ще я сложим в хладилника", отговори папата, като взе бирата и я сложи на масата.

Прицкър, демократ, е губернатор на Илинойс от 2019 година не сподели защо е в Рим, но пътуващите чуждестранни официални лица често се срещат с папата, докато са в града.

Бирата, ново изделие на пивоварната "Бърнинг Бръш Брюъри" в северната част на Чикаго, се нарича Da Pope, игра на думи с известен скеч от телевизионно шоу за отбора по американски футбол "Чикаго Беърс".

Ватиканът засега не е коментирал дали папата планира да опита от напитката. / БТА

