Румъния няма да национализира рафинерията на "Лукойл"

Румънската държава няма да поема контрола върху рафинерията на "Лукойл" - "Петротел" в Плоещ, макар че този вариант беше анализиран интензивно през последните седмици, заявиха източници, цитирани от телевизия Диджи 24 и БТА.

Основната причина е липсата на "незабавен паричен поток" от около 200 милиона евро - сумата, необходима за бързото влизане в експлоатация на рафинерията в случай на временна национализация, посочват източниците.

Според получените от телевизията информации властите са решили да променят стратегията: вместо пряко поемане на собствеността процедурата ще бъде разделена на два ясни и ускорени етапа със задължаване на настоящия собственик да обяви на търг активите.

Първата мярка се отнася именно до рафинерията "Петротел" в Плоещ, смятана за най-чувствителния компонент заради стратегическата й важност. Правителството възнамерява да приеме нормативен акт на 21 ноември, с който да позволи обявяването за продажба на рафинерията под надзора на държавата, така че трансанкцията да се осъществи възможно най-скоро, посочват източниците на телевизията.

Рафинерията "Петротел" осигурява около 20 процента от потреблението на горива на национално ниво, което превръща в приоритет решаването на настоящата ситуация, отбелязва Диджи 24.

Вторият етап се отнася до мрежата от около 300 бензиностанции, които също предстои да бъдат обявени за продажба. Източниците посочват, че правителството подготвя втори нормативен акт, който следва да бъде одобрен до 13 декември, за да изясни процедурата по продажбата и трансфера им.

Правителството иска да избегне по този начин блокажите и да ускори процеса, като се има предвид големия брой на обектите и юридическата сложност на операцията, посочва още румънската медия.

Съединените щати наложиха санкции срещу руските компании "Роснефт", "Лукойл" и десетки от техните дъщерни дружества поради "липсата на сериозен ангажимент от страна на Русия към мирен процес, който да сложи край на войната в Украйна".

За Румъния, където "Лукойл" притежава стратегическа рафинерия и обширна мрежа от бензиностанции, това решение създаде непосредствен риск за гарантирането на непрекъснатост на доставките на гориво, отбелязва телевизията.

Президентът Никушор Дан заяви наскоро, че рафинерията може да бъде поета временно от държавата, ако ситуацията го налага. Същевременно той отбеляза, че временното затваряне на "Петротел", която в момента е в ремонт, не засяга снабдяването на страната, но евентуалното спиране на дейността й в дългосрочен план или за постоянно би принудило Румъния да внася съществени количества горива.

От своя страна министърът на енергетиката Богдан Иван заяви ясно, че Румъния трябва да поеме контрола над местните операции на "Лукойл", за да гарантира, че санкциите на САЩ се прилагат и че пазарът ще остане стабилен. Той подчерта, че Румъния ще приложи твърдо международните санкциите срещу "Лукойл" и няма да иска удължаване на определения от американски власти срок, който е 21 ноември.