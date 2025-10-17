Крал Чарлз III и папа Лъв XIV ще се помолят заедно

Крал Чарлз ще стане първият управляващ английски монарх, откакто Хенри VIII се отдели от Рим през 1534 г., който ще се моли публично с папа по време на държавното си посещение във Ватикана следващата седмица.

Кралят ще се присъедини към папа Лъв XIV на икуменическа служба в Сикстинската капела по време на посещението си с кралицата във Ватикана на 22-23 октомври. Този жест е считан за “значителен момент“ в отношенията между Католическата църква и Англиканската църква, на която Чарлз е върховен управител, съобщава британския The Guardian.

Кралските особи ще посетят и базиликата “Свети Павел извън стените“, чиито връзки с английската корона се простират до саксонските владетели, включително кралете Офа и Етелвулф, когато те са осигурили поддръжката на гробницата на апостол Свети Павел в папската базилика.

В друг жест на добра воля, крал Чарлз Трети се е съгласил с предложението на папата да стане “кралски събрат“ на абатството. Този дар на “братство“ е признание за духовно общуване.

За монарха е създаден специален стол, който ще остане в базиликата като вечен знак за взаимно уважение между папа Лъв и краля като държавни глави. Украсен с герба на краля, той ще използва стола по време на вселенска служба в абатството, след което ще остане в апсидата на базиликата за бъдеща употреба от неговите наследници и приемници.

“Това ще бъде първото държавно посещение след Реформацията, където папата и монархът ще се помолят заедно в икуменическа служба в Сикстинската капела и първият път, когато монархът ще присъства на служба в църквата “Свети Павел извън стените“ – църква с историческа връзка с английската корона”, споделя говорител на двореца.

Говорител на Англиканската църква заяви, че молитвата с папата и приемането от краля на титлата "кралски събрат“ е на фона на векове, белязани от "взаимно недоверие“ между английската държава и папството, което смекчи по време на развитието на икуменическото движение в началото на 20-ти век, и с продължаващото търсене на единство между англиканите и католиците и днес.

"Титлата кралски конфратър, "макар че не възлага никакви задължения на краля и не прави никакви промени във формалната конституционна и църковна позиция на Негово Величество като върховен управител на Англиканската църква, е почит към Негово Величество и към собствената му работа в продължение на много десетилетия за намиране на общ език между вероизповеданията и за обединяване на хората“, добавя говорителят. Говорител на британското външно министерство заяви, че във време на глобална нестабилност и конфликт "отношенията на Обединеното кралство със Светия престол са по-важни от всякога – и това историческо държавно посещение ще бъде ключов момент за укрепването им“.

Кралица Елизабет II е първият британски монарх след Реформацията, който прави официално посещение във Светия престол през 1961 година.