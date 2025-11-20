Витлеем отново ще празнува Рождество Христово

След две години без празненства поради продължаващата война в Газа, общинатя във Витлеем обяви, че тази година представленията и популярните традиции, които оформят религиозните празненства на Рождество Христово, ще се завърнат.

С очевидното в сила примирие в Газа, кметът на Витлеем Махер Канавати обяви, че традиционното запалване на голямата коледна елха на площад Мангер ще се състои на 6 декември, което официално ще отбележи началото на Рождественския период в града.

„Присъединете се към нас, за да отпразнуваме надеждата, да се молим за мир и да споделим със света трайното послание на Витлеем: светлината е по-силна от тъмнината, а любовта е по-силна от страха“, призова кметът във видеоклип, заснет на английски.

Към 7 октомври 2023 г. имаше малко причини за празнуване. През тази година местните власти, след консултация с църквите в Йерусалим, решиха да отменят празненствата, светлините и сергиите, които обикновено осигуряват радостен фон на религиозните обреди на Коледа. Това беше начин, „като християни, да покажем солидарност с всички, които страдат заради войната“, както обясниха тогава църквите в изявление.

„Във времена на болка и въпреки че Газа все още кърви, светлината не е угаснала благодарение на духа на Витлеем“, казва кметът Канавати, който съжалява, че решението по онова време е било интерпретирано от някои като „отмяна“ на Рождество Христово.

От 12 до 14 декември ще се проведе коледен пазар, както и Международна нощ на 19 декември, по време на която дипломатическите мисии ще бъдат поканени да споделят коледните традиции на своите нации. Музикалният скаутски парад е насрочен за 24 декември.

Родното място на Исус е сред окупираните места на Западния бряг, най-силно засегнати от последиците от 7 октомври. Липсата на туристи и поклонници, съчетана с отмяната на разрешителните за работа в Израел и финансовата несъстоятелност на Палестинската национална администрация, оказа сериозно въздействие. Според данни на Общината, нивото на безработица в града и неговите предградия е достигнало 60 процента.

Жителите на Витлеем се надяват, че това първоначално завръщане към нормалността ще убеди туристите и поклонниците да се завърнат многобройни. Някои групи и индивидуални посетители вече са се регистрирали за Коледа, но хотелите във Витлеем, Бейт Сахур и Бейт Джала остават предимно празни.