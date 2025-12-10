От Румъния: Ако Украйна бъде победена, ще сме съседи с Русия

Румъния не обмисля изпращане на войски в Украйна, каза президентът Никушор Дан в интервю за France Info TV, цитирано от Диджи24. Държавният глава, който беше на двудневно посещение в Париж, изрази загриженост относно последиците за Европа и Румъния от евентуално поражение на съседната страна.

„Ще станем съседи с Русия и тогава всичко ще се промени“, подчерта той и допълни: „Важното сега е Украйна да се съпротивлява. Това е страна, която споделя същите ценности като нас“.

В ефира на френската телевизия Никушор Дан коментира още, че е добре да се говори за мир, но той изобщо не е оптимист. Държавният глава припомни и че Румъния подобно на Полша е един от маршрутите, през които минава цялата военна и гражданска помощ за Украйна.

По време на интервюто той бе помолен да коментира и последните изявления на американския си колега Доналд Тръмп относно Европейския съюз.

„Още по време на първия си мандат Доналд Тръмп каза, че американският интерес е да се съсредоточи върху Тихия океан. Дълго време имаше дисбаланс между САЩ и Европа по отношение на финансирането на сигурността в Европа. Тук Доналд Тръмп е прав, че трябва да балансираме този въпрос. Ето защо на срещата на върха на НАТО в Хага всички казахме, че ще увеличим военните разходи. Ще видим как ще се развият нещата в бъдеще“, обясни Никушор Дан.

Във вторник в рамките на визитата си във Франция той посети завода на Thales - един от най-големите центрове за производство на радари в Европа, където бяха обсъдени проекти за сътрудничество за укрепване на отбранителните способности на страната. Държавният глава на Румъния и водената от него делегация имаха възможност да видят радарите GM200 MM/A и Ground Fire.

Това е първото официално посещение на Никушор Дан във Франция в качеството му на президент на Румъния. По време на визитата Дан и колегата му Еманюел Макрон демонстрираха изключително близки и топли отношения, коментират местните медии и публикуват видео, заснето от Макрон, в което той говори на румънски език, а Дан на френски. Пред фото обективите и видео камерите двамата си направиха и селфи за спомен, което стана много популярно в социалните мрежи.

(Кореспондент на БТА в Букурещ Мартина Ганчева)

