Трима мигранти се удавиха в река Сава в Хърватия

Трима мигранти са загинали рано тази сутрин, след като лодката им се е преобърнала в река Сава при хърватския град Славонски брод, съобщават хърватските медии.

Командирът на градската пожарна служба в Славонски брод Иван Вулета каза, че сигнал за преобърната лодка и пострадали хора е бил получен в 5:38 ч. от екип на „Бърза помощ.” Изпратени са били две противопожарни коли и лодка.

На място е установено, че в лодката е имало 11 мигранти, осем от които са извадени живи. Спасените са откарани с линейка в болница „Йосип Бенчич” в Славонски брод.

Според съобщение на полицията обаче, цитирано от телевизия ХРТ, в лодката е имало 13 души.

От болницата в Славонски брод са съобщили за 11 приети пациенти.

Гражданин на Босна и Херцеговина, който е заподозрян за трафик на мигранти, също е в болница и е под наблюдението на полицейски служители.

(Специално за БТА от Диана Гласнова)