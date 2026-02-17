IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
На фона на мирните преговори, Зеленски предупреждава за нови удари срещу Украйна

Русия не може да устои на изкушението и нанася болезнени удари, добави лидерът

17.02.2026 | 10:50 ч.
Володимир Зеленски предупреди, че Русия подготвя нови мащабни атаки срещу енергийната инфраструктура на Украйна, след като преговарящият екип на Киев пристигна в Женева за пореден кръг мирни преговори със Съединените щати и Русия.

"Разузнаването съобщава, че руснаците подготвят нови масивни удари срещу енергетиката и противовъздушната отбрана трябва да бъде конфигурирана правилно“, каза Зеленски в вечерното си обръщение.

Той призова партньорите да осигурят навременното предоставяне на подкрепа за противовъздушна отбрана, заявявайки, че забавянията могат да увеличат щетите от ударите.

"Всяко забавяне в доставката на ракети за противовъздушна отбрана, всяка ненавременна доставка работи за увеличаване на щетите от ударите“, каза Зеленски, добавяйки, че ангажиментите, обсъдени на неотдавнашната Мюнхенска конференция по сигурност, трябва да бъдат изпълнени бързо.

Лидерът заяви, че делегацията му е пристигнала в Женева и се готви за преговори, но предупреди, че продължаващите руски атаки биха могли да затруднят напредъка.

"Русия не може да устои на изкушението от последните зимни студове и иска да нанесе болезнени удари на украинците. Колкото повече от това зло идва от Русия, толкова по-трудно ще бъде за всички да постигнат каквито и да било споразумения с тях", каза още украинският президент.

Зеленски добави, че Украйна се е съгласила на това, което той нарече реалистични предложения на САЩ, включително безусловно, дългосрочно прекратяване на огъня, но каза, че Русия е отхвърлила идеята и продължава нападенията на фронта и атаките срещу градове и енергийни съоръжения.

"Очакваме партньорите да действат така, че принуждаването на агресора към мир наистина да проработи“, каза той.

