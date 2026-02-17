Проф. Кантарджиев с рецепта срещу болно гърло, супергрипът се оказа грипче

Проф. Тодор Кантарджиев обяви, че въпреки първоначалните предсказания за грипна епидемия, тази година до такава не се стигна.

“Вълната дойде по-бавно. По-бавно се разви грипната епидемия от съседните държави, а пък страните в Западна Европа избързаха тази година, имаше много случаи. Така нареченият “супергрип” се оказа не толкова опасен. Болните тази година са много по-малко от миналата година. Също така, случаите на хоспитализации са много по-малко. Бавно намаляват случаите като средно за страната имаме около 103 на 10 хиляди, което е слабо развитие“, обясни бившият директор на Националния център по заразни и паразитни болести.

По думите му все още грип има и ще има още следващите седмици, но втора вълна с много случаи не се очаква.

"Опасността е, ако започне по-бавно да си тръгва грипът - да се стационира броят на новите случаи на заболели", каза пред bTV проф. Кантарджиев.

"В края на миналия месец и началото на този месец беше пикът и тогава от материалите, които бяха за изследване в Националния център по заразни болести с генетични методи - около 37% от всички материали бяха с грип. Сега са само 17%", допълни още медицинският експерт.

Според Кантарджиев това се дължи първо на ваксините и на това, че хората са провели необходимите разговори с общопрактикуващите лекари и са имали под ръка антивирусни лекарства, изписвани с рецепта, които са строго срещу грипа.

"Ако се вземат в първите часове на проявата на заболяването, обаждайки се по телефона и разказвайки на доктора, и ако започнеш веднага лечението с тези лекарства, на другия ден вече си добре и не заразяваш другите", посочи експертът.

По думите му личната грижа се е променила, както и интелигентността на обществото.

"Грипът е с най-кратък инкубационен период. Като си бил на събиране с кашлящи и смъркащи, грипът обикновено за 24-48 часа се проявява", отбеляза Кантарджиев.

Тази година случаите на COVID-19 са “смешно малко” и протичат сравнително леко. Водещият симптом е болно гърло.

"Моята рецепта са резени лимон, топени в сода за хляб. Приемат се след яденето - да ви кажа най-доброто средство за гърло", посочи бившият директор на Националния център по заразни и паразитни болести.