Утре Гюров отива на “Дондуков” 2, представя кабинета на Йотова

Среща на “Дондуков” 2 утре между президента Илияна Йотова и кандидата за служебен министър-председател Андрей Гюров.

Припомняме, че преди седмица държавният глава определи подуправителя на БНБ за служебен премиер и му възложи да предложи състав на правителство, съобщиха от прессекретариата на президента.

Йотова даде на Гюров срок от седем дни, за да събере екип за служебен кабинет.

В медиите вече вървят спекулации кои имена са избрани за постовете. Предполага се, че най-важното министерство - това на МВР ще бъде оглавено от Емил Ганчев, а Румяна Бъчварова да бъде вицепремиер.

За външен министър са спрягани имената на Гергана Паси и Надежда Нейнски.

Срещат се и още познати имена - в Министерство на здравеопазването може да се завърне Асена Сербезова, Юлиян Попов в МОСВ, Иван Шишков в МРРБ, Александър Николов – в енергетиката, Милена Стойчева в иновациите.