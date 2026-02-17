IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 37

Утре Гюров отива на “Дондуков” 2, представя кабинета на Йотова

Имената на бъдещите министри вече се завъртяха в медиите

17.02.2026 | 10:51 ч. Обновена: 17.02.2026 | 10:56 ч. 1
Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Среща на “Дондуков” 2 утре между президента Илияна Йотова и кандидата за служебен министър-председател Андрей Гюров.

Припомняме, че преди седмица държавният глава определи подуправителя на БНБ за служебен премиер и му възложи да предложи състав на правителство, съобщиха от прессекретариата на президента. 

Йотова даде на Гюров срок от седем дни, за да събере екип за служебен кабинет.

Свързани статии

В медиите вече вървят спекулации кои имена са избрани за постовете. Предполага се, че най-важното министерство - това на МВР ще бъде оглавено от Емил Ганчев, а Румяна Бъчварова да бъде вицепремиер.

За външен министър са спрягани имената на Гергана Паси и Надежда Нейнски.

Срещат се и още познати имена - в Министерство на здравеопазването може да се завърне Асена Сербезова, Юлиян Попов в МОСВ, Иван Шишков в МРРБ, Александър Николов – в енергетиката, Милена Стойчева в иновациите.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Андрей Гюров служебен кабинет Дондуков 2 Илияна Йотова министри Избори
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem