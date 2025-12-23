IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 16

Руските сили са започнали въздушна атака по Киев

Информацията идва от украинските военни

23.12.2025 | 07:25 ч. 68
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Руските сили са предприели въздушна атака по украинската столица Киев, заявиха украинските военни, цитирани от Ройтерс.

Нападението е започнало в ранните часове на деня, поясни ръководителят на военната администрация на Киев Тимур Ткаченко. Той призова хората да се укрият в бомбоубежищата, докато тревогата бъде отменена.

Задействани са средства на противовъздушната отбрана с цел елиминиране на заплахата над столицата, обяви военната администрация на Киев.

Повече подробности на този етап не се съобщават. (БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

войната в Украйна нападение над Киев Киев
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem