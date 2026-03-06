ЕС може да финансира ремонта на нефтопровода „Дружба“

Европейският съюз обмисля предоставянето на финансова помощ на Украйна за ремонт на нефтопровода „Дружба“ и изпращането на екип от специалисти, които да анализират щетите, съобщава Bloomberg.

Европейската комисия може да отпусне средства като част от бюджетната подкрепа, която предоставя на Украйна, както и да предостави експертна помощ, според запознати с въпроса.

Възстановяването на доставките по нефтопровода „Дружба“ би трябвало

да помогне за отключването на заема от 90 милиарда евро от ЕС за Украйна

който Унгария блокира след спирането на транзита.

Потокът от руски петрол през тръбопровода, преминаващ през Украйна, спря в края на януари, заради повреда от руски въздушен удар, причинил пожар в резервоар за съхранение, чието потушаване отне 10 дни, като са повредени оборудване, захранващи кабели, трансформатори и система за откриване на течове, заяви през февруари главният изпълнителен директор на "Нафтогаз" Сергий Корецки пред Bloomberg.

Предвид мащаба на разрушенията, Киев в момента не може да предостави график за ремонт или срокове за възобновяване на доставките. Едва вчера президентът Зеленски каза, че това би могло да стане след месец и половина, пише Труд. Унгарското правителство, без да прави никакви изявления относно руските бомбардировки, обвини Украйна, че отказва да транзитира петрол по политически причини.

С този мотив, премиерът Виктор Орбан отмени одобрението си, дадено през декември, за заема от 90 милиарда евро за Киев.

Украинското правителство очакваше да получи средствата до април

Според източници на Bloomberg, тръбопроводът „Дружба“ е бил обект на руски удари близо двайсет пъти от началото на инвазията. Ремонтните дейности често са били извършвани под обстрел, което е излагало на риск живота на работниците. "Ако тръбопроводът бъде възстановен сега, Русия вероятно ще го атакува отново", казват те.

Европейската комисия води преговори с Киев относно възможността за изпращане на екип от експерти, включващ представители на Унгария и Словакия, който да оцени щетите.