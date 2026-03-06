IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Глобиха с 65 300 евро грък, изоставил кучета в Аспровалта

Освен това изоставянето на животно вече се счита за престъпление в Гърция

06.03.2026 | 10:13 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Гръцката полиция наложи административна глоба в размер на 65 300 евро на 62-годишен мъж, обвинен в изоставянето на две кучета в курортното селище Аспровалта, предаде кореспондентът на „24 часа“.

Разследването е започнало през февруари, след като служители на полицейското управление във Волви са идентифицирали извършителя. Според събраните доказателства мъжът съзнателно е изоставил двете животни, с което е нарушил редица законови разпоредби.

Властите са съставили актове за общо пет административни нарушения. Глобата от 65 300 евро е формирана от кумулативното прилагане на строгите гръцки закони, които включват глоби не само за самото изоставяне, но и за липса на електронен чип, ваксинации и паспорт.

Освен глоба срещу 62-годишния мъж е образувана преписка, която вече е в ръцете на прокуратурата в Солун. По гръцкото право изоставянето на животно вече се счита за престъпление, което може да доведе до ефективна присъда лишаване от свобода и допълнителни наказателни глоби.

 

