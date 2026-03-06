IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Швеция съветва гражданите си да имат кеш за 7 дни в случай на война

Препоръката е свързана с възможен блокаж на банковата инфраструктура

06.03.2026 | 10:21 ч. 8
Снимка БГНЕС

Швеция съветва гражданите да държат запас от кеш за една седмица в случай на война – съобщава Bloomberg.

В централната банка на страната смятат, че всеки възрастен трябва да има около 1000 шведски крони в брой (приблизително 100 долара) – сума, която би трябвало да стигне за купуване на храна, лекарства и други необходими неща за около седмица.

Регулаторът обясни, че препоръката е свързана с възможни прекъсвания в работата на банковата инфраструктура и цифровите плащания, пише Сега.

Припомня се също, че на фона на нарастващите заплахи за сигурността северноевропейските държави започват да подготвят и съвместни планове за евакуация на населението при война. По данни на Reuters в разработването на такива механизми, освен Швеция, участват Германия, Полша, Норвегия, Финландия, Дания, Исландия и балтийските държави.

швеция кеш граждани банки война
