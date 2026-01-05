Скандал в Дания след снимка на Гренландия в цветовете на флага на САЩ

Поредно изказване от Съединените щати предизвика реакцията на Дания. Посланикът на страната във Вашингтон призова за пълно зачитане на териториалната цялост на Гренландия, след като публикация в X предизвика полемика.

Кейти Милър, съпругата на заместник-началника на канцеларията на Тръмп, публикува снимка, на която Гренландия е оцветена с цветовете на американското знаме, с надпис под нея: „Скоро“.

Публикацията идва малко след като американските военни заловиха венецуелския президент Николас Мадуро и неговата съпруга, по време на операция в Каракас. Откакто дойде на власт, Тръмп не крие желанието си Гренландия да бъде част от САЩ.

Президентът Доналд Тръмп пък каза, че САЩ "имат нужда от Гренландия" за нуждите на своята национална сигурност.

По-рано датската министър-председателка Мете Фредериксен призова Съединените щати да спрат със заплахите си във връзка с острова, който е автономна територия на страната ѝ в Арктика.

"Имаме нужда от Гренландия от гледна точка на националната сигурност и Дания няма да може да се погрижи за нея", заяви няколко часа по-късно Тръмп на борда на своя самолет.