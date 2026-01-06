Хакерска атака в Нова Зеландия, откраднаха хиляди здравни досиета

Киберпрестъпници твърдят, че са успели да получат достъп до здравните досиета на 100 хиляди новозеландски граждани и казаха, че са се съгласили да забавят изплащането на откупа, за да "могат да си изградят добра репутация", съобщи местна медия, цитирана от Франс прес.

Потребител на приложението Telegram на име "Казу" твърди, че е хакнал повече от 428 хиляди файла, качени в частната платформа "Управлявай здравето ми" (Manage my health), като е предоставил на други потребители възможността да ги изтеглят.

"Управлявай здравето ми" е онлайн портал за здравни услуги в Нова Зеландия, както и популярно мобилно приложение, което позволява на пациентите да преглеждат здравните си досиета или да си запазват медицински прегледи.

Платформата съхранява здравни данни и лична информация на 1,8 милиона новозеландски потребители. Според администраторите на платформата, около 6-7% от досиетата на потребителите са били хакнати. Те обаче уточняват, че информацията за медицинските прегледи и рецепти не е била засегната, и че пациентите, чиито данни са били хакнати, вече са уведомени.

Потребителят "Казу" е настоял да му бъдат изплатени 60 хиляди американски долара, за да може разпространението или продажбата на файловете да бъдат предотвратени. Новозеландският всекидневник "Поуст" информира днес, че хакерите са отложили крайния срок за превода на сумата до 05:00 ч. местно време в петък тази седмица.

"Нашата главна цел е да спечелим пари и да си изградим добра репутация сред общността", заяви "Казу" вчера.

Министърът на здравеопазването на Нова Зеландия Симиън Браун нареди вчера разследване за взетите от платформата мерки за справяне с нарушаването на неприкосновеността на данните. "Трябва да си извлечем поуки от този инцидент, за да няма други такива случаи в бъдеще", посочи Браун. / БТА