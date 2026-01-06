Кючуков за венецуела: Силата измества международното право

"По-важно за света, отколкото за самата Венецуела, е, че това, което направи Тръмп, на практика финализира тенденция в международните отношения за замяна на международното право със силата. Тя започна преди повече от 20 години и очертава един съвършено различен свят, в който живеем", заяви пред Nova News дипломатът и бивш зам.-министър на външните работи Любомир Кючуков, коментирайки ареста и екстрадицията в САЩ на венецуелския президент Николас Мадуро.

Той припомни, че американският президент е намекнал за амбициите си към други държави - Куба, Колумбия, Ирак, Гренландия. "Аз дори не бих сложил точка точно тук, а многоточие, което касае не само САЩ, но и всяка държава, която прецени, че има интерес към надмощие над свои съседи или други страни. Защото точно това се случва в момента", подчерта дипломатът.

Кючуков допълни: "Забравени бяха уроците от Втората световна война и целият следвоенен световен ред, базиран на принципи и правила. Така че оттук нататък всичко е възможно".

По въпроса възможна ли е гражданска война в Каракас след ареста на Мадуро, той посочи, че не изключва подобна опастност. "Тръмп би предпочел да управлява латиноамериканската страна дистанционно – чрез Марко Рубио, за което вече стана дума, както и чрез правителството във Венецуела, което да действа „правилно“, както самият той го формулира. Очевидно за предпочитане за Тръмп е това да бъде или сегашният вицепрезидент, или част от досега управляващите, защото това би намалило риска от допълнителни вътрешни конфликти, включително и въоръжени сблъсъци", посочи дипломатът.

Според него това би прехвърлило и отговорността за справянето с "вълненията върху едно такова правителство, без да се налага директно присъствие на американски въоръжени сили на терен". "Неслучайно засега Тръмп отказва да се ангажира с лица от опозицията, включително с носителката на Нобелова награда за мир Мария Мачадо", заяви Кючуков.