Паркирането в "синя зона" в Пловдив ще е затруднено за 2 дни

Причина е преминаването на паркоматите към работа с евро

06.01.2026 | 17:22 ч. 1
БГНЕС

На 6 и 7 януари паркирането в "синя зона" в Пловдив няма да може да се заплаща чрез паркомати, информира ръководителят на ОП "Паркиране и репатриране" Ненко Калакунов.

Причината за това е преминаването на устройствата към работа с евро.

Шофьорите, които използват услугите на българските мобилни оператори, ще имат възможност да платят престоя си чрез SMS с регистрационния номер на автомобила, изпратен на кратък номер 1332.

Заплащане може да се извършва и посредством мобилното приложение MPark, информира "Фокус".

От 8 януари паркоматите отново ще бъдат в експлоатация, като плащанията ще се приемат единствено в евро. Минималната сума за паркиране ще бъде 0,50 евро, уточняват от общинското предприятие.

паркиране Пловдив евро
