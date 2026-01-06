IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Почина журналистът Николай Стефанов

Поклонението ще бъде в петък, 9 януари, от 12:00 ч. на Централните софийски гробища

06.01.2026 | 17:02 ч. Обновена: 06.01.2026 | 17:04 ч. 6
Снимка: Труд

Отиде си журналистът Николай Стефанов, съобщават колегите му от „Труд“. На 75 години почина нашият колега Николай Стефанов, бивш първи заместник-главен редактор на вестника в периода 1984-2000 година, припомнят от изданието.

Поклонението ще бъде в петък, 9 януари, от 12:00 ч. на Централните софийски гробища.

Николай Стефанов е роден в софийското село Калотина на 27 март 1950 г. Завършил е английската гимназия в София и журналистика в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Работи като репортер във вестник „Земеделско знаме" от 1974 до 1977 г., като екскурзовод в „Интерхотели – Балкантурист" (1978-1980 г.) и редактор във вестник „Учителско дело" от 1981 до 1984 г., когато постъпва като редактор в международния отдел на „Труд".

