Идентифицираха всички загинали при пожара в Кран Монтана, половината са непълнолетни

Последните 16 души, загинали при пожара в бар в швейцарския ски курорт Кран Монтана на Нова година, са идентифицирани, съобщи местната полицията в кантон Вале, цитирана от Франс прес.

Това означава, че вече е установена самоличността на всички 40 жертви. Половината от тях - 20, са непълнолетни.

Загинали са 21 швейцарци, деветима французи, включително една жена с двойно гражданство (и швейцарско) и друга с тройно (френско, британско и израелско), шестима италианци, сред които един с двойно гражданство (и на Обединените арабски емирства), белгийка, португалка, румънец и турчин. Жертвите са били на възраст между 14 и 39 години.

Загинали са по-конкретно 11 швейцарки на възраст между 14 и 24 години, както и 10 техни сънародници, повечето от които - между 16 и 21 години, плюс един мъж на 31 години.

Френските жертви са четири жени и петима мъже, сред които най-възрастният загинал (на 39 години).

Всички италиански жертви - две момичета и четири момчета - са били на 15 или на 16 години.

Загиналата белгийка е била на 17 години, португалката - на 22.

Жертвите от Румъния и Турция са 18-годишни момчета.

При пожара са били ранени 119 души. Установена е самоличността на 113 от тези хора, също предимно младежи.

(БТА)