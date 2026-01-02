Футболист на Мец е ранен при пожара в Кран Монтана, загинал е 17-годишен голфър

Снимка: Reuters 1 / 22 / 22

Млад футболист от френския първодивизионен Мец е бил тежко ранен при пожара в бар в швейцарския курорт Кран Монтана рано в новогодишната нощ, съобщава агенция DPA.

От Мец информираха, че 19-годишният Тахирис дос Сантос, който е част от дублиращия тим на клуба, е получил тежки изгаряния и е бил откаран за лечение в болница в Германия.

„Дълбоко сме разтърсени от тази новина. Мениджърите, играчите, треньорите и служителите на клуба са в шок и са насочили мислите си към Тахирис, докато той страда. Клубът желае да предложи пълната си подкрепа на семейството му и работи с медицинските власти, за да транспортира Тахирис в болница близо до дома му“, коментираха от френския отбор.

Около 40 души загинаха при пожара в заведение в югозападните швейцарски Алпи. Около 115 други са ранени, като 80 са в критично състояние. Повечето от тежко ранените са на възраст между 16 и 26 години.

Италиански медии съобщиха, че 17-годишният голфър Емануеле Галепини е загинал в пожара.

Агенция ANSA информира, че той е идентифициран, защото мобилният му телефон е бил намерен в бара, докато от Италианската федерация по голф само обявиха кончината му, без да дава повече подробности.

„Италианската федерация по голф скърби за кончината на Емануеле Галепини - млад спортист, който въплъщаваше страст и автентични ценности. В този момент на голяма скръб, мислите ни са със семейството му и всички, които го обичаха. Емануеле, ти ще останеш завинаги в сърцата ни“, заявиха от федерацията в социалната платформа X.