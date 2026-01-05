IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тръмп: Иран ще бъде ударен много силно, ако бъдат убити демонстранти

Съединените американски щати "ще отидат да ги спасят"

05.01.2026 | 08:37 ч. 16
Снимка: БГНЕС

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди за пореден път, че Иран ще бъде ударен "много силно", ако бъдат убити демонстранти, протестиращи срещу влошаващото се икономическо положение в Ислямската република, предаде Франс прес.

В случай че Иран продължи "да стреля" и "да убива" демонстранти, Съединените американски щати "ще отидат да ги спасят", даде да се разбере преди няколко дни Тръмп.

По данни на иранските власти от началото на протестите са били убити 12 души, включително служители на силите за сигурност, а правозащитни организации съобщиха за 16 загинали.

"Наблюдаваме това много внимателно. Ако започнат да убиват хора, както са правили в миналото, мисля, че ще бъдат ударени много силно от Съединените щати", коментира президентът на САЩ на борда на своя самолет "Еър Форс 1".

Това са най-големите протести в Иран след тези, предизвикани от смъртта на Махса Амини в полицейски арест през 2022 г. Засега обаче демонстрациите, започнали на 28 декември, са с по-малък мащаб, отбелязва АФП.

Тръмп е близък съюзник на Израел - заклетия враг на Ислямската република. САЩ се включиха в израелската кампания на въздушни удари срещу Иран през юни миналата година.
(БТА)

Свят
