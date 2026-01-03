IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Али Хаменей за САЩ: Иран няма да се даде на врага

"С волята и милостта на Аллах ще поставим врага на колене"

03.01.2026 | 15:48 ч. 29
Снимка: БГНЕС

Върховният лидер на Иран - аятолах Али Хаменей, заяви днес, очевидно отговаряйки на предупреждението на президента на САЩ Доналд Тръмп за американска намеса, че Иран "няма да се даде на врага", предаде Ройтерс.

"С волята и милостта на Аллах ще поставим врага на колене", обяви аятолахът.

Тръмп предупреди в понеделник, че ако Иран "продължава да убива" мирни протестиращи, САЩ "ще се притекат на помощ".

По отношение на исканията на демонстрантите, организирали шествия заради влошаващата се икономическа ситуация в страната, върховният лидер заяви, че те са "справедливи", предаде Франс прес. В същото време обаче Хаменей посочи, че "бунтовниците" трябва да бъдат "поставени на мястото им".

"Властите в страната признават това, президентът и други високопоставени служители работят за разрешаването на този проблем", отбеляза аятолахът, визирайки тежкото икономическо положение.

"Търговците протестират срещу тази ситуация и това е напълно оправдано. Водим диалог с протестиращите, но е безсмислено да водим диалог с бунтовниците. Те трябва да бъдат поставени на мястото им", заключи върховният лидер, цитиран от БТА.

Иран САЩ Али Хаменей
