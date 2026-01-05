Орбан: Акцията на САЩ срещу Венецуела доказа разпада на либералния световен ред

Действията на САЩ срещу Венецуела станаха още едно доказателство, че сегашният световен ред се намира в състояние на разпад, докато очертанията на новия свят тепърва се формират. Такова мнение изрази премиерът на Унгария Виктор Орбан, като потвърди, че правителството му възнамерява да се придържа към „пътя на мира и сигурността“, съобщи ТАСС.

„В първите дни на тази година получихме важно напомняне, че либералният световен ред се намира в състояние на разпад“, заяви Орбан, визирайки санкционираната от президента Доналд Тръмп военна операция на САЩ по залавянето на венецуелския лидер Николас Мадуро. Ръководителят на правителството отбеляза, че завръщането на Тръмп в Белия дом преди една година е било „смъртоносен удар“ за либералния световен ред.

„Новият свят обаче тепърва се оформя. Предстоят още по-нестабилни, непредсказуеми и опасни години“, написа по-нататък Орбан във Facebook.

Той отбеляза, че в случай на победа на оглавяваната от него партия „ФИДЕС – Унгарски граждански съюз“ на предстоящите през април парламентарни избори Унгария ще „върви по пътя на мира и сигурността“. „Ние не искаме да изпращаме унгарската младеж на фронта и не искаме да разрушаваме страната и унгарската икономика“, заяви премиерът, като подчерта, че Унгария ще „стои далеч от войната“ в Украйна.