Семейството на Тръмп “разединено” заради акцията във Венецуела

Децата на президента Доналд Тръмп изглежда имат различни мнения относно дръзката му акция във Венецуела.

След американския удар в южноамериканската страна и ареста на нейния президент Николас Мадуро, най-големите синове на Тръмп отпразнуваха победата на баща си в социалните мрежи.

Дон-младши сподели в X събота вечер, че венецуелските граждани са "в екстаз“ от новооткритата си свобода от диктатура.

"Честно казано, десетки хиляди венецуелци има в Ню Йорк и стотици хиляди в други градове из цяла Америка, защото трябваше да избягат от диктаторския режим там“, написа Доналд Тръмп-младши, най-големият син на президента.

"Народът на Венецуела и всички истински венецуелци в Южна Флорида, които съм виждал, са във възторг. Ако трябва да воюваме, понякога го правим. Харесвам войните ми да се измерват в минути, а не в десетилетия", написа още той в социалната мрежа.

Междувременно Ерик публикува отново съобщението на баща си, в което той разказва на света за нападението, и каза: "Ерата „"FAFO“ (F*** Around and Find Out) продължава“, очевидно горд с баща си и неговия екип.

Докато синовете на Тръмп коментираха важните новини, първата дъщеря Иванка реши да се съсредоточи върху изминалата година в публикация в Instagram, показваща снимки на нея и нейните близки от 2025 г.

"Започвайки годината, заобиколена от семейство, чист въздух и благодарни сърца“, написа Иванка, наред с поредица от снимки, на които тя и съпругът ѝ Джаред Кушнер позират с трите им деца.

След като баща ѝ беше преизбран миналата година, Иванка каза, че няма да бъде част от неговата администрация, сякаш беше първата, която беше избрана.

"Мразя политиката“, каза Иванка преди това на Лорин и Майкъл Бостик, водещите на подкаста The Skinny Confidential Him & Her.

Тя заяви още, че въпреки че е защитник на "политиката и въздействието“, политиката има и "тъмна страна", в която не иска да бъде.

Въпреки това Иванка все още показва политическата си подкрепа от време на време.

През октомври, когато в Газа беше постигнато прекратяване на огъня, слагащо край на войната между Израел и Хамас, Иванка стоеше гордо редом със съпруга си в парламента в Тел Авив и подкрепи баща си по време на историческата му реч.