Байдън подкрепи Венецуела и Мадуро, в мрежата му се подиграха

Публикацията на Джо Байдън в X за президента Доналд Тръмп и Николас Мадуро се завърна, за да го преследва.

В поредица от злощастни събития, публикация в социалните мрежи, в която Байдън казва, че Тръмп "се възхищава“ на президента на Венецуела Мадуро, се появява отново.

През 2020 г. Axios интервюира и съобщи, че Тръмп е отворен за идеята за среща с Мадуро. По това време Тръмп каза пред изданието: „Може би бих помислил за това... Мадуро би искал да се срещнме. И аз никога не съм против срещите - знаете, рядко съм против срещите.“

"Тръмп говори остро за Венецуела, но се възхищава на бандити и диктатори като Николас Мадуро", публикува Байдън статията в социалната мрежа Х.

Trump talks tough on Venezuela, but admires thugs and dictators like Nicolas Maduro. As President, I will stand with the Venezuelan people and for democracy. https://t.co/eUt28UxyXS — Joe Biden (@JoeBiden) June 22, 2020

"Като президент ще подкрепя венецуелския народ и демокрацията", написа Байдън.

Axios също така съобщи, че Тръмп сякаш е имал размисли относно решението си да признае бившия изпълняващ длъжността президент Хуан Гуайдо за лидер на Венецуела.

Сега позицията на Байдън предизвиква вълна от възмущение, като мнозина му се подиграват, след като Тръмп изпрати елитен отряд "Делта Форс“ срещу Мадуро и съпругата му в събота.

Политикът от Сан Диего Ейми Райхерт отговори на по-ранната публикация на Байдън в X, пишейки: "Това не остаря добре".

Публикацията получи повече от един милион гледания и стотици коментари, като потребителите се подиграваха на Байдън заради възрастта му.

Един потребител отговори на Райхерт, пишейки: „Нищо в това Байдън да е остарял добре“, докато друг написа: "Джо също не остарява добре".

Друг потребител на X отговори със снимка на Мадуро след залавянето му, която Тръмп публикува в Truth Social, написайки "Шест години по-късно“.

Унизителната снимка показваше венецуелския президент, носещ тежка черна пластмасова маска за очи и антифони, облечен в сив анцуг, стискайки пластмасова бутилка с вода.

В събота след мащабна акция Николас Мадуро и съпругата му бяха заловени и изведени от Венецуела. Операцията, която Тръмп приветства като "брилянтна“, се разгърна в събота, когато Мадуро и съпругата му бяха отведени на щурмовия кораб USS Iwo Jima, за да бъдат транспортирани до Ню Йорк.

Тръмп твърди, че Мадуро и неговото правителство са се заговорили да наводнят Съединените щати с незаконни наркотици и сега ще бъдат съдени в САЩ по обвинения в трафик на наркотици и оръжия.

През 2020 година, по време на първия мандат на Тръмп, Мадуро беше обвинен във внос на кокаин в САЩ.

Лидерът и съпругата му ще бъдат изправени пред обвинения след разкритието на Тръмп, че САЩ временно ще управляват Венецуела.