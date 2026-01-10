IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Не искаме да бъдем американци, обявиха гренландските партии

Призоваха САЩ да престанат с презрителното си отношение

10.01.2026 | 09:09 ч.
Снимка: архив, БГНЕС

Политическите партии в Гренландия показаха единство в отговор на претенциите на президента на САЩ Доналд Тръмп за датската територия, предаде ДПА.

„Не искаме да бъдем американци, не искаме да бъдем датчани, искаме да бъдем гренландци“, се казва в съвместно изявление, подписано от петте партии в гренландския местен парламент, Инатсисартута.

Политическите сили призоваха САЩ да престанат с „презрителното си отношение към страната ни (към Гренландия)“ и подчертаха, че „бъдещето на Гренландия трябва да бъде решено от гренландския народ“.

Тръмп потвърди още веднъж снощи претенциите си за Гренландия, заявявайки, че САЩ трябва да действат, за да предотвратят това Китай или Русия да получат контрол над стратегически важния арктически остров.

Републиканецът многократно е заявявал, че иска да постави острова, който принадлежи на натовския съюзник Дания, под контрола на САЩ заради „неговото стратегическо значение“ и заради засилващото се според него присъствие на руски и китайски кораби в региона.

Датското правителство категорично отхвърли претенциите на Тръмп. Датският премиер Мете Фредериксен предупреди, че американска атака срещу Гренландия би означавала края на НАТО и на световната архитектура на сигурност, установена след Втората световна война.
(БТА)

