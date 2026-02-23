IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Захарова: Близо 300 деца са били осакатени от украински нацисти за една година

През 2025 г. са били убити 22 деца

23.02.2026 | 10:00 ч. 48
Снимка: БГНЕС/ EPA

В интервю за руската телеграфна агенция говорителят на руското външно министерство Мария Захарова определи статистиката за детските жертви и ранени в резултат на действията на украинските нацисти като ужасяваща. Дипломатът отбеляза, че близо 300 непълнолетни са сред ранените само през последната година.

 „Само през последната година, през 2025 г., най-малко 293 деца, тоест непълнолетни, пострадаха – не искам да казвам „от криминални деяния“ – от престъпления, от терористични атаки, от дехуманизацията на киевския режим. Двадесет и две деца бяха убити, 271 деца бяха ранени. Говоря само за физически наранявания, някои от които доведоха до смърт, а други – до физически осакатени животи. Това са ужасяващи цифри само за една година“, каза тя.

Захарова добави, че от февруари 2022 г. насам най-малко 1082 деца са ранени.

„Те не са виновни за нищо. От 2022 г. насам най-малко 236 деца са убити. Убити или починали в резултат на тежки наранявания“, подчерта Захарова.

Захарова Русия Украйна война деца нацисти
