С 30% по-скъпа е трапезата за великденските пости в Гърция

В Гърция, както и в България, от днес започват великденските пости.

Очаква се традиционната постна трапеза на Чист понеделник да бъде значително по-скъпа, с увеличения до 30% на основните продукти заради инфлационния натиск и намаленото предлагане на морски дарове, информира кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Гърция Силвия Станчева.

Според пазарни проучвания и изявления на специалисти, за меню за 4 души общата цена варира от 75–80 евро, в сравнение с 60–65 евро през 2025 г.

Най-голямо увеличение на цените е регистрирано при морските дарове, които са основният стълб на постното ястие.

Цените варират в зависимост от това дали продуктите са пресни, или замразени, от региона (например пазар Варвакиос или квартални рибни магазини) и качеството им, като в някои случаи увеличенията се дължат на неблагоприятни метеорологични условия и намален внос.

Ориентировъчни цени за килограм (2026 г. спрямо 2025 г.):

Октопод: 24 евро (от 18 евро) – увеличение ~33%

Каламари: до 22 евро (от 17 евро) – увеличение ~29%

Скариди: 14 евро (от 12 евро) – увеличение ~17%

Трапсало: 7,80 евро (от 6 евро) – увеличение ~30%

Тарамас: 21,50 евро (от 19 евро)

Маслини: 8 евро (от 7,40 евро)

При замразените морски дарове цените са по-ниски, но също има увеличения (например замразен октопод – от ~8 евро до ~11,50 евро за определени опаковки).

Лагана (постна дълга пита със сусам): до 3,80 евро на парче (приблизително 750 г), в сравнение с 2,80 евро миналата година. В някои пекарни цената остава стабилна или близо до 3,30–3,50 евро.

Халва: 12 евро/кг (от 9 евро) – шоколадовата версия е по-скъпа заради високата цена на какаото.