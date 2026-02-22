Ученички, най-добре девствени: Тайният "Отряд за удоволствия" на Ким Чен Ун

През 2015 г., малко повече от три години след като стана третият върховен лидер на Северна Корея, Ким Чен Ун възкреси една мръсна семейна традиция, все още забулена в мистерия днес.

Прословутият диктатор, сега на 42 години, нареди създаването на чисто нов "Отряд за удоволствия", продължаващ наследството на дядо си Ким Ир Сен, основателят на кралството отшелник и Вечен президент.

Истината за подземната трупа беше разкрита само чрез моментни свидетелства на смели дезертьори, избягали от режима и говорили за мрачната реалност на севернокорейското общество.

Момичетата, чиято роля е да угодят на своя лидер, са изтръгвани от класните стаи и трябва да преминат през инвазивни медицински тестове, установяващи девствеността им, преди да бъдат счетени за достойни за живот в сексуално робство.

Според традицията в семейство Ким, девствеността на избраните партньорки е от особено значение, защото актът на секс позволява на върховния лидер да поеме така наречената "ки" или жизнена сила на момичетата.

В края на 70-те години на миналия век, в разгара на възхода на Ир Сен, той нарежда на своите служители да претърсят страната за най-привлекателните млади жени и момичета, които да действат като негови лични певици и танцьорки - традиция, която синът му, Ким Чен Ир, отразява по време на управлението си до смъртта си през декември 2011 г.

След края на тригодишен официален траур, Ким Чен Ун - уверен в желязната си хватка върху властта - започва да избира ново поколение жени компаньонки за собствено удоволствие.

Сега не е рядкост да се видят изображения на деспота, заобиколен от тълпи от млади, благоговейни дами, почти плачещи от очевидно възхищение към жестокия автократ.

Но кои са тези плачещи жени и какво всъщност мислят за своя лидер?

Родена в Хесан, Йонми Парк е на 13 години, когато бяга от бруталната диктатура на Ким Чен Ир, като прекосява замръзналата река Ялу със себе си майка посред нощ. Тя преминава от детството си, доминирано от глад, до прекарване на следващите опасни години, трафикирана из Северен Китай от жестоки гангстери, които са управлявали принудителни бракове и проституция.

В крайна сметка се установява в Южна Корея, а след това в Съединените щати, Парк постига успех чрез мемоарите си от 2015 г. $За да живея: Пътят на едно севернокорейско момиче към свободата$ и популярния си YouTube канал с над милион абонати, където критикува режима.

Заради изказванията си срещу диктатурата, Пхенян заклейми 32-годишната жена като "отровна гъба" и "марионетка на пропагандата за човешки права".

В едно видео в канала си, озаглавено "Режимът подготвя момичета от детска градина в отряди за удоволствие", Парк описва как Ким Чен Ун е третиран "като Бог" в Северна Корея.

"Той има екип за удоволствие", каза тя във видеоклип от 2023 г. "Те избират момичета из града, в началното им училище, в детската градина и ги подготвят, превръщайки ги в масажистки, танцьорки и певици, които са задължени да извършват сексуални действия за елита на страната."

Година по-късно Парк се върна към ужасяващата тема, когато твърди, че чиновници "посещават всяка класна стая" и "дори ходят в училищните дворове, в случай че са пропуснали някоя красавица", в своите зловещи търсения на млади жени.

В разговор със Star тя каза, че Ким отделя време всяка година, за да избере 25 девствени момичета, които да го забавляват лично, след като се подложи на инвазивни медицински прегледи. След това жените "трябва да се научат как да угодят на тези мъже - това е единствената им цел".

Според активистката, сега консервативна коментаторка, която често сравнява живота в отшелническото кралство с "будната" идеология в САЩ, чиновниците на Ким избират жени въз основа на социален статус и привлекателност.

Оперативните служители запазват онези, които се считат за най-привлекателни, за самия деспот, като "по-малко зашеметяващите членове имат задача да обслужват нуждите на по-нискорангови генерали и политици".

"Отрядът за удоволствия" е разделен на три дивизии

Едната е специализирана в масажи, другата в забавления чрез песни и танци, а третата е готова да бъде "сексуално интимна с диктатора и други мъже".

Парк твърди, че е имала късмета да избегне избора си за харема на Ким поради "семейния си статус", което предполага, че "елиминират всички момичета с членове на семейството, които са избягали от Северна Корея или имат роднини в Южна Корея или други страни".

Но тя каза, че за мнозина животът в Северна Корея е толкова тежък, че родителите с радост ще позволят дъщерите им да бъдат вербувани с надеждата, че може да се радват на по-добро качество на живот. Повечето граждани са изключително бедни и достъпът до основни потребности като чиста вода, канализация, хладилници и перални машини е оскъден.

Животът в "Отряда за удоволствия" обаче често е краткотраен, като жените биват изгонвани, когато навършат около двайсет години.

Някои ще бъдат омъжени за личните бодигардове на Ким, твърди тя, добавяйки, че "има слухове", че "съпругата на лидера първоначално е била в Отряда за удоволствия".

Парк каза, че системата се е развила като семейна традиция, като настоящият лидер е предпочитал по-"стройни", по-високи и "западно изглеждащи" жени, докато баща му, Ким Чен Ир, е имал склонност към жени с кръгли лица, които не биха го накарали да изглежда по-нисък, тъй като е бил висок само 165 см.

Ким Ир Сен, баща на Ким Чен Ир, "е имал по-традиционен вкус към жените", междувременно, със собствена група, наречена Pochonbo Electronic Ensemble, твърди Парк.

Тя не е единственият дезертьор, който е направил твърдения за незаконната мрежа от сексуални артисти на режима, експлоатирана от най-влиятелните в страната. През 2010 г. една дезертьорка каза пред списание Marie Claire, че е била само на 15 години, когато двама мъже в униформи я отвличат от класната стая в училище без предупреждение.

Ми-хянг твърди, че са направили запис на нейния произход, в съответствие с разказа на Парк, и я питат дали е правила секс преди.

"Направиха подробен запис на семейната ми история и училищното ми досие", разказва тя. "Попитаха ме също дали някога съм спала с момче. Чувствах се толкова засрамена да чуя такъв въпрос."

След като е преминала тестовете за любопитство, тя каза, че се е очаквало да прекара десетилетие с Ким Чен Ир като част от неговия Кипумджо, или "Отряд за удоволствие". Ми-хянг твърди, че ѝ е било забранено да говори със семейството си през това време и е знаела, че ще бъде екзекутирана, ако се опита да избяга. Тя е била предупредена, че всеки опит за несъгласие или дезертьорство е престъпление, наказуемо със смърт.

Ми-хянг настоява, че диктаторът никога не ѝ е правил сексуални предложения като тийнейджър, но я е държал за ръка. Тя е убедена, че ако все пак е останала на поста си до зряла възраст, той е щял да го направи.

"Ким Чен Ир демонстрираше основно чувство за морал", разказа тя, преди да признае, че когато е пиян, деспотът ставал "донякъде перверзен". "Той докосваше главата ми и държеше ръцете ми, но никога не ме викаше за интимни моменти, защото все още бях студентка и не бях над 20 години. Мисля, че щеше да го направи, ако бях останала малко по-дълго."

В продължение на две години Ми-хянг пътувала с Ким Чен Ир, негови приближени служители и други момичета от "Отряда за удоволствия", прекарвайки време в луксозните му резиденции около Пхенян или почивайки в селските му домове в провинциите Кандонг или Йонгсон. Понякога тя споделяла стая с една от най-предпочитаните жени на диктатора, друга новобранка на име Ми-ок.

"Тя си мислеше, че ще бъда неин наследник", каза Ми-хянг. "Никога не ми ревнуваше и се отнасяше с мен сякаш бях нейна кръвна сестра. Тя ме прегръщаше силно и ми казваше, че ще последвам стъпките ѝ. Бях самотна там, но и тя беше самотна, затова станахме приятелки."

Айдън Фостър-Картър, старши научен сътрудник в Университета в Лийдс, каза, че до 2000 жени са мобилизирани в "Отряда за удоволствия" по всяко време. По думите му те са на възраст между 18 и 40 години, но повечето са под 25 години.

Още показания дойдоха от Лий Со Йон, бивш военен музикант, избягал в Южна Корея през 2008 г., който твърди, че танцьори и певци са били принуждавани да се събличат и да предоставят сексуални услуги на партита, провеждани всеки ден за Централното политбюро на страната. Жената разкри в ужасяващ разказ пред Bloomberg:

"Арт трупата на Северна Корея дойде тук и се изяви с фантастични танци и песни, но не само трябва да отговарят за пропагандата на Ким Чен Ун, но и да ходят на партита и да предоставят сексуални услуги. Тези партита се провеждат всеки ден за Централното Политбюро. И дори да не искат това, те трябва да служат с телата си, като нарушение на човешките права. Жените там, когато присъстват, трябва да се съблекат. От тях се иска да се съблекат като предмети. Това е физическата болка, през която трябва да преминат."

На Зимните олимпийски игри през 2018 г. в южнокорейския град Гангнинг, севернокорейските мажоретки откраднаха шоуто, когато избухнаха в перфектно хореографирана рутина по време на женски мач по хокей на лед. Тълпата беше моментално омагьосана, докато групата се люлееше в унисон и пееше песни на корейски, докато размахваше малки обединени знамена на Корейския полуостров за радост на местната публика.

Но след събитието бивш член на мажоретен отряд, Хан Со-хи, каза пред BBC, че групата жени е била наричана "армия от красавици". Тя добави, че преди подобни изпълнения всяка мажоретка е преминала тримесечно идеологическо обучение, за да се гарантира лоялността ѝ към режима.

"Не бяхме там само за да аплодираме, а ни беше казано да отидем в сърцето на врага", сподели тя, разказвайки за преживяванията си, когато беше използвана от режима като пропаганден реквизит. "Северът ни обучи да имаме това основно мислене, че сме на фронтовата линия в промотирането на идеологията Чучхе (самостоятелност)." Бяхме разделени за различни видове психологическо обучение. Казаха ни, че не трябва да се изненадваме или шокираме от друг свят. По-специално, фокусът на обучението беше върху това да не забравяме родината си, дори за минута."

През 2006 г. двадесет и един членове на севернокорейски групи за мажоретки, пътували до Южна Корея за спортни събития, бяха изпратени в затворнически лагер, защото разказваха за това, което са видели в Южна Корея.

Женският отбор очевидно е нарушил репресивно обещание да не говори за това, на което е станала свидетел, докато се е състезавала.

Труппата за удоволствия на Ким не е ограничена само до резиденцията му

Труппата за удоволствия на Ким обаче не е ограничена до резиденцията му, тъй като се появиха съобщения за стриптизьорки, натъпкани в неговия отвратителен "Влак за удоволствия".

Бронираният дворец на колела, използван за транспортиране на деспота до Китай, за да се присъедини към срещата на световните лидери, сред които бяха Владимир Путин и Си Дзинпин миналия септември, се възприема от мнозина като остарял символ на династичното управление на семейството му.

Силно укрепеният локомотив, който се движи с не повече от 37 мили в час и е използван и при пътуване през 2023 г. за среща на върха с Путин в Русия, не е единствено превозно средство за дипломатическите дела на диктатора.

Според доклад на DimSum Daily от 2020 г., неговите 20 вагона са оборудвани с розови дивани, конферентна зала и галерия, където Ким яде най-добрите ястия.

Във влака диктаторът често е заобиколен от млади момичета и жени, обикновено на възраст между 13 и 25 години, твърди докладът, които имат задачата да забавляват своя лидер. Тези, които са имали гаджета, обикновено са дисквалифицирани от влизане в трупата за удоволствия, докато жените, които се считат за достатъчно достойни да се качат на влака, получават около 20 месеца обучение и изучават чужди езици като английски, японски и китайски.

Момичетата дори са обучавани на сексуално робство и получават информация за контрацепция.

Средната отчетена заплата на жените, които действат като "жени диригентки", е между 1500 и 3000 паунда.

Хий Йон, чието име е променено, за да бъде защитена, каза пред Mirror, че докато милиони севернокорейци са принудени да се хранят само с трева или кора, за да оцелеят, Ким се наслаждава на обяди за 1000 паунда, състоящи се от деликатеси като супа от птиче гнездо - направена от втвърдена птича слюнка - и хайвер.

Младата жена, която е живяла живот в относителен лукс в столицата като дъщеря на армейски полковник, е била свидетел на най-лошото от режима, когато е видяла група от 11 музиканти, жестоко екзекутирани на футболен стадион, след като са обвинени в заснемане на порнографско видео. Тя също така разказа на вестника как е била свидетел на това как съученици са били отвеждани, за да бъдат негови сексуални слугини.

"Длъжностни лица са идвали в нашите училища и са избирали тийнейджърки, за да работят в един от стотиците му домове около Пхенян", разказа тя. Взимат най-красивите и се грижат да имат прави, добри крака. Учат се да му сервират храна като хайвер и изключително редки деликатеси. Учат ги и как да го масажират и се превръщат в секс робини. Да, трябва да спят с него и не могат да направят грешка или да възразят, защото много лесно биха могли просто да изчезнат."

През 2022 г. Ким е похарчил 122 000 паунда за внос на дамско луксозно бельо, докато населението му е страдало от нищета.

Търговските данни показват, че Северна Корея е внесла голямо количество сутиени, пояси, корсети, тиранти, тиранти и жартиери, въпреки че 45% от страната е страдала от недохранване, според „"оклад за състоянието на продоволствената сигурност и храненето в света" на ООН, публикуван през 2023 г.

Неуловимите висши ешелони също са се радвали на спиртни напитки и ликьори на стойност около 2 675 000 паунда, идващи предимно от основния търговски партньор Китай.

За развлечения страната е внесла конзоли за видеоигри и игри за салони на стойност около 203 000 паунда, дори когато останалата част от населението е била под системно електронно наблюдение и постоянната заплаха от публични екзекуции и принудителен труд.

В удивителен доклад на ООН, публикуван миналия септември, базиран на интервюта с 300 свидетели, организацията за правата на човека установи, че наблюдението в страната е станало по-широко разпространено с помощта на новите технологии, докато наказанията са станали по-сурови - включително въвеждането на смъртно наказание за престъпления като споделяне на чуждестранни телевизионни драми.

"Съгласно законите, политиките и практиките, въведени от 2015 г. насам, гражданите са подложени на засилено наблюдение и контрол във всички аспекти на живота", се казва в заключението на 14-страничния доклад на ООН. "Никое друго население не е под такива ограничения в днешния свят."

Докладът идва повече от десетилетие след като друго забележително проучване установи, че Северна Корея е извършила престъпления срещу човечеството.