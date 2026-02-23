IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
При избори днес: Формацията на Радев с 32,7%, ПП-ДБ и ДПС в битка за третото място

Пет сигурни формации в следващото Народно събрание, а две са на ръба

23.02.2026 | 07:27 ч. Обновена: 23.02.2026 | 07:52 ч. 151
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Пет партии и коалиции със сигурност влизат в следващото Народно събрание, а две остават близо до 4-процентната парламентарна бариера. Това сочи ново национално представително проучване на изследователския център "Тренд" по поръчка на "24 часа". 

Новата формация на Румен Радев води убедително с подкрепата на 32,7% от гласуващите. Втори остават ГЕРБ-СДС с 20,4%. 

За третото място, за което ще спорят ПП-ДБ с 10,9% и ДПС-Ново начало с 10,5%.

"Възраждане" е на пета позиция със 7,8% подкрепа сред гласуващите. 

Близо до бариерата остават БСП (3,8%), както и МЕЧ (3,6%). 

С малък шанс да влязат в парламента с "Има такъв народ" с 2,5%, Алиансът за права и свободи с 1,7% и "Величие" с 1,6% сред гласуващите.

Данните са преизчислени без процента на посочилите, че ще гласуват с "не подкрепям никого", който през този месец е 1,9%.

Избирателната активност на предстоящите предсрочни парламентарни избори се очаква да бъде по-висока от последните няколко вота. 59% от всички пълнолетни български граждани, живеещи на територията на страната, декларират, че ще упражнят правото си на глас на 19 април 2026 г.

Националното представително проучване на изследователския център "Тренд" е по поръчка на "24 часа". 1% от извадката се равнява на 52  500 души. Изследването е реализирано в периода между 12 и 18 февруари 2026 г. чрез пряко полустандартизирано интервю "лице в лице" с таблет сред 1002 души на възраст 18+.

