Убиха влиятелния наркобарон Ел Менчо, избухнаха безредици в Мексико СНИМКИ

Мексиканската армия уби при военна операция влиятелния наркобарон Немесио Осегера Сервантес, предаде Франс прес.

Наркобосът, който беше известен с прякора си Ел Менчо и който беше издирван от Съединените щати, ръководеше картела "Халиско нуева хенерасион".

Армията заяви, че Ел Менчо е бил ранен при операция в западния мексикански щат Халиско и е починал при въздушния си трансфер към град Мексико.

Картелът, за който се смята, че се занимава с трафик на фентанил и други наркотици към Съединените щати, развива широка престъпна дейност в щата Халиско, допълва Асошиейтед прес.

По време на операцията мексикански военнослужещи са участвали в престрелка с членовете на картела и са убили четирима от тях. Други трима души, включително Немесио Осегера са били ранени и по-късно са починали, се посочва в изявление на Министерството на отбраната на Мексико.

Други двама членове на "Халиско нуева хенерасион" са били арестувани. Иззети са превозни средства на картела и оръжия, включително за изстрелване на ракети.

Трима военнослужещи са били ранени и получават медицинска помощ.

На видеоклипове, разпространявани в социалните медии, се виждат кълба дим над курортния град Пуерто Ваярта в Халиско.

Пътища в щата са били блокирани в продължение на няколко часа заради подпалени превозни средства - обичайна тактика, с която си служат картелите, за да затруднят операциите на мексиканските власти, посочва АП.

Междувременно губернаторът на Халиско Пабло Лемус призова жителите да останат по домовете си, а общественият транспорт е спрян.

По-рано Държавният департамент на САЩ обяви награда от 15 милиона долара за информация, която да доведе до залавянето на Ел Менчо. Картелът "Халиско нуева хенерасион", една от най-мощните и бързо разрастващи се престъпни организации в Мексико, е създаден през 2009 година.

През февруари миналата година администрацията на американския президент Доналд Тръмп обяви картела за чуждестранна терористична организация.

Избухнаха безредици

Ликвидирането на Немесио Осегера предизвика вълна от насилие, която накара САЩ и Канада да издадат спешни предупреждения срещу пътуване в страната.

Държавният департамент на САЩ призова американските граждани в Мексико да останат на закрито, докато армията провежда мащабни операции по сигурността в страната. Пътни блокади парализираха движението в множество райони и доведоха до отмяна на редица вътрешни и международни полети от летищата в Гуадалахара и Пуерто Валярта.

Канада също се присъедини към предупрежденията, като призова гражданите си в щатите Мичоакан, Гереро и Халиско да останат на закрито заради „престрелки със силите за сигурност и експлозии."

Междувременно авиокомпаниите Юнайтед Еърлайнс, Саутуест, Alaska, Air Canada и WestJet/Sunwing отмениха полетите си до Пуерто Валярта, Гуадалахара и Мансанийо.