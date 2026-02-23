Съпруга спаси мъжа си от мечка в гората

В Индия жена се превърна в герой, спасявайки мъжа си от нападение на мечки, предаде "Керала Каумуди". Инцидентът е станал в област Маюрбхандж в крайбрежния 41-милионен източен щат Одиша.

Малде Сорен и съпругата му Лили от село Милу отишли в гората, за да събират дърва. В гъсталака се натъкнали на шест мечки. Една от тях нападнала Малде и го заръфала. Лили обаче не се изплашила, грабнала брадвата и започнала да сече звяра. Раненият хищник, изненадан, избягал. Останалите мечки не посмели да нападнат двойката и също свърнали в гъсталака.

Спасения съпруг Малде бил откаран в местна болница в тежко състояние. По-късно се наложило да бъде преместен в специализирана клиника поради сериозни наранявания по главата.