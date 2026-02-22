Четири години по-късно Русия все още плаща за фатална грешка в преценката си за Украйна

В ранните часове на 24 февруари 2022 г., стейки на замръзналия покрив на хотел в Киев, идеята, че Русия ще започне пълномащабно нападение срещу Украйна, въпреки струпването на войски на границата, все още ми изглеждаше почти невъзможна за представяне.

Да, Владимир Путин, кремълският диктатор, беше развил вкус към упражняването на твърдата сила на Русия. Войните на Путин в Чечня, Грузия и Сирия, както и военните действия в Крим и Източна Украйна, му донесоха успех на сравнително ниска цена.

Но нахлуването във втората по големина страна в Европа, след самата Русия, би било потенциално катастрофална перспектива, която със сигурност би накарала хладнокръвен стратег като Путин да се замисли. Очевидно не, спомням си, че си мислех, докато се борех с бронежилетката си, а ракетите валяха над украинската столица.

Последните четири години конфликт разкриха повече от едно погрешно предположение, не на последно място широко разпространеното преди това убеждение дори сред съюзниците на Киев, че Украйна би била твърде слаба, твърде дезорганизирана, за да се противопостави на пълномащабно нахлуване.

По същия начин репутацията на непобедимостта около огромната руска армия също е била накърнена.

Според проучване на един мозъчен тръст, Кралският институт за обединени служби (RUSI), когато Кремъл е стартирал това, което нарече своята "Специална военна операция", той е очаквал силите му да поемат контрол над Украйна само в рамките на 10 дни. Повече от 1450 дни по-късно този срок изглежда безнадеждно наивен и се оказа фундаментална грешка в изчисленията, която доведе до опустошителни жертви в болка, разрушения и кръвопролития.

Жертви

Истинската цена, разбира се, е внимателно потисната в Русия, където информацията е под все по-строг контрол. Официалните данни за жертвите се пазят строго от обществения поглед, въпреки че оценките от множество източници показват загуби, които са ослепително високи.

Последните изследвания на базирания в САЩ Център за стратегически и международни изследвания (CSIS), например, показват, че броят на загиналите и ранените руснаци е близо 1,2 милиона, откакто е започнала пълномащабната инвазия.

Този ужасяващ брой жертви - който, разбира се, не включва потресаващия брой украинци, за който се смята, че е между 500 000 и 600 000 души - е по-висок от всички жертви, понесени от "всяка голяма сила във всяка война след Втората световна война", се казва в доклада на CSIS.

От тази оценка, цели 325 000 руснаци, добавя докладът, са били убити през последните четири години - за известен контекст, това е три пъти повече от общите загуби, нанесени на американските сили във всяка война, която Вашингтон е водил от 1945 г. насам, включително на бойните полета в Корея, Виетнам, Афганистан и Ирак.

И тъй като конфликтът в Украйна навлиза в пета година, военната кървава баня - както президентът Доналд Тръмп често я нарича - само се влошава, като се изкачва стабилно нагоре с всеки изминал месец.

Отново Кремъл не е потвърдил цифрите, но украинските власти наскоро се похвалиха, че са убили 35 000 руски войници само през декември. Заявената цел на военните плановици в Киев сега е да убиват руски войници по-бързо, отколкото новобранците - които засега са предимно доброволци - могат да бъдат обучени и изпратени в битка.

"Ако достигнем 50 000, ще видим какво ще се случи с врага. Те гледат на хората като на ресурс и недостигът вече е очевиден", каза министърът на отбраната на Украйна Михаил Федоров пред журналисти на скорошна пресконференция.

В повече от един смисъл тази война се е превърнала в грозна игра на числа.

Икономика

Винаги, когато посещавам Москва, град, който толкова много приятели и колеги вече са напуснали или са били изхвърлени от него, е поразително колко далечна изглежда бруталната война в Украйна.

Поне на пръв поглед лъскавата руска столица, с нейните магазини, кафенета и задръствания, е добре изолирана от ужасите на фронтовата линия, с изключение на случайните прихващания на украински дронове, за които, честно казано, малцина московчани се замислят.

След кратък шок от санкциите след инвазията през 2022 г., руските военни разходи се увеличиха рязко, а икономиката ѝ процъфтя.

Подхранвана от износа на петрол и газ, Русия не се поддаде на западните прогнози за икономически колапс, като вместо това се превърна в 9-тата по големина икономика в света през 2025 г., според Международния валутен фонд, пред Канада и Бразилия. Това е по-високо от 11-то място преди началото на войната в Украйна.

Но има нарастващи признаци на пълзяща финансова болка, свързана с изкривена военна икономика.

Свързани статии Говеждото струва колкото крило на Boeing: Руснаците са в истерия от покачването на цените

Един от проблемите е все по-скъпата практика да се предлагат големи бонуси за подписване на договори на руснаци, които се съгласяват да се присъединят към армията, плюс още по-големи плащания, ако бъдат убити в действие.

В допълнение към набирането на войници, приоритизирането на военнопромишленото производство доведе до това, което един руски прокремълски вестник, "Независимая газета", нарече "сериозен недостиг на работна ръка" в други основни индустрии.

"Икономиката няма достатъчно машинни оператори или монтажници. Трябва да намерим 800 000 работници отнякъде", съобщава вестникът.

Спирално нарастващите цени на хранителните продукти са все по-голям фокус на болката на потребителите, като краставиците се превръщат в най-новия гръмоотвод за народното недоволство.

Официалната статистика показва, че цените на краставиците са се удвоили от декември насам, докато някои магазини съобщават, че ги продават с още по-голяма надценка – цени от военното време за основна салата, тъй като руската икономика се забавя.

"Цените на краставиците и доматите са скандални. Някога казваха, че яйцата са "златни". Сега краставиците са зтлати", публикува онлайн жена, която се представи като Светлана, в един рядък публичен упрек срещу властите.

На други места, истории за икономически мрак - от галопираща инфлация до затваряне на ресторанти и последващото въздействие на сериозните увеличения на данъците - описват многото начини, по които продължителната война в Украйна сега удря силно руснаците у дома.

Международна позиция

Войната не е донесла голяма полза и за Кремъл в чужбина.

Спирането на по-нататъшното разширяване на НАТО беше една от основните причини, поради които руските служители заявиха, че инвазията в Украйна е започната.

Фактът, че Швеция и Финландия се присъединиха към алианса като пряк резултат от пълномащабната инвазия, е явен провал на тази цел, тъй като самото присъединяване на Финландия увеличи сухопътната граница между Русия и държавите от НАТО повече от два пъти.

Нещо повече, западните санкции и политическата изолация принудиха Русия да се насочи на изток, особено към Китай, от който сега е все по-зависима за основна търговия, от износ на енергия до внос на автомобили и електроника, като всичко това дава на Пекин предимство пред Москва.

"Връзката е небалансирана, защото Москва е по-зависима от Пекин, отколкото Пекин от Москва", коментира неотдавнашен доклад на Центъра за анализ на европейските политики (CEPA). "Русия очевидно се е превърнала в младши партньор, главно поради ограничените си икономически алтернативи."

Москва също така изглежда неспособна да предотврати ерозията на традиционното си влияние другаде.

През 2024 г. Кремъл беше принуден да евакуира и да предостави убежище на своя сирийски съюзник Башар Асад, след като той беше свален от бунтовническите сили. Новият президент на Сирия, където Русия все още има две военни бази, многократно е призовавал за екстрадиция на Асад от Москва.

Миналото лято Русия стоеше безпомощно, докато американски и израелски военни самолети удариха Иран, друг ключов руски партньор на Кремъл в Близкия изток, насочени към неговите ядрени съоръжения.

Тя също така не успя да защити венецуелския президент Николас Мадуро, фигура с тесни връзки с Кремъл, от залавянето му при нападение от американски войски миналия месец от спалнята му в Каракас.

Възможно е Русия никога да не би могла да предотврати развитието на тези събития, дори ако вече не беше затънала в Украйна. Но след четири години мъчителна война, която взе ужасяващи последици за Украйна, Русия е изтощена у дома и се е смалила на международната сцена.

Обратно на покрива на онзи хотел в Киев през февруари 2022 г., аз грешах - заедно с много други - относно вероятността Путин да нареди пълномащабно нахлуване в Украйна.

Но за съжаление бяхме прави относно катастрофалните последици от това - за украинците, разбира се, и за руснаците също - това беше прогноза, която за съжаление се оказа твърде точна.

Анализът е на Матю Чанс, главен кореспондент по глобалните въпроси на CNN.