IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 77

Трета влакова катастрофа в Испания, ранени са няколко души

Машината се е ударила в кран

22.01.2026 | 14:03 ч. Обновена: 22.01.2026 | 14:03 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Крайградски влак се е блъснал в строителен кран в югоизточна Испания, при което са ранени няколко души, включително един сериозно, съобщи в четвъртък държавната телевизия TVE.

Катастрофата е станала в Картахена, регион Мурсия, съобщи TVE.

Инцидентът идва след смъртоносния сблъсък на високоскоростен влак в неделя в южния регион Андалусия, при който загинаха най-малко 43 души, и друга железопътна катастрофа в североизточна Каталуния във вторник, при която загина машинистът.

Свързани статии

Испанският железопътен оператор Adif заяви в публикация в "X", че движението по тази линия е било прекъснато поради "нахлуване в инфраструктурния габарит от кран, който не принадлежи на железопътната операция", без да предостави допълнителни подробности.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Испания влак катастрофа влакова катастрофа
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem