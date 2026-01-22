Трета влакова катастрофа в Испания, ранени са няколко души

Крайградски влак се е блъснал в строителен кран в югоизточна Испания, при което са ранени няколко души, включително един сериозно, съобщи в четвъртък държавната телевизия TVE.

Катастрофата е станала в Картахена, регион Мурсия, съобщи TVE.

Инцидентът идва след смъртоносния сблъсък на високоскоростен влак в неделя в южния регион Андалусия, при който загинаха най-малко 43 души, и друга железопътна катастрофа в североизточна Каталуния във вторник, при която загина машинистът.

Испанският железопътен оператор Adif заяви в публикация в "X", че движението по тази линия е било прекъснато поради "нахлуване в инфраструктурния габарит от кран, който не принадлежи на железопътната операция", без да предостави допълнителни подробности.