Над 20 са жертвите на ужасяваща жп катастрофа в Испания СНИМКИ

Най-малко 21 души загинаха, а десетки са ранени при тежка железопътна катастрофа в Южна Испания, след като два високоскоростни влака дерайлираха в област Андалусия, съобщи Гражданската гвардия, цитирана от Франс прес и ДПА.

Влаковете са дерайлирали близо до град Адамус в андалуската провинция Кордоба, съобщи Испанското обществено радио и телевизия (RTVE), цитирайки Гражданската гвардия.

Властите потвърдиха тази информация. Те също така заявиха, че около 100 души са ранени, 25 от които тежко.

Високоскоростен влак "Ирьо" (Iryo) на италианската компания "Трениталия" (Trenitalia), е дерайлирал късно снощи, докато пътувал от Малага за Мадрид, и се е озовал на съседния релсов път.

В резултат на това е дерайлирал и насрещен високоскоростен влак на испанската компания "Ренфе" (Renfe), съобщиха аварийно-спасителните служби, цитиращи оператора на железопътната мрежа АДИФ (ADIF).

Предвид ситуацията "движението на високоскоростните влакове между Мадрид и Кордоба, Севиля, Малага и Уелва (градове в южната част на Испания - бел. АФП) ще бъде преустановено поне за целия ден утре, 19 януари“, съобщи в "Екс" операторът на испанската железопътна мрежа АДИФ, цитиран от АФП.

От своя страна испанското кралско семейство изрази в изявление "дълбокото си безпокойство" във връзка с катастрофата и изказа най-искрените си съболезнования на семействата и близките на жертвите.