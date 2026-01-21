Какво става в Испания? Нова жп катастрофа, машинист загина, над 37 ранени

Нова тежка жп катастрофа стана в Испания снощи. Машинист загина, а 37 пътници са ранени, след като влак се блъсна челно в подпорна стена, срутила се върху релсите. По първоначална информация четирима от пострадалите при катастрофата в покрайнините на Барселона са в тежко състояние, предаде БТА..

Двама от четиримата сериозно ранени са били в кабината на машиниста, а други двама са пътували в първия вагон на влака, съобщи каталунската полиция. Първоначалните версии сочат, че проливните дъждове в Каталуния през последните дни са разрушили подпорната стена. На мястото на инцидента бяха изпратени линейки, пожарникари и полицаи.

Движението на влаковете по линия R4 от крайградската железница в Каталуния беше преустановено.

При друг инцидент по-рано през деня влак дерайлира заради камъни паднали върху релсите. В композицията са пътували 10 души, няма информация за пострадали.

Екипите по издирване в Андалусия са извадили четири тела от останките на влака, който беше ударен при катастрофата, станала късно в неделя. Правителството на Испания обяви тридневен траур в памет на жертвите, чиито брой достигна 42 души.

Две денонощия след фаталната катастрофа между два влака по линията Севиля-Мадрид, работата на пожарникарите продължава. Кранове разчистват мястото на инцидента, за да могат екипите да достигнат до смазаните вагони.

Представители на властите не изключват възможността да бъдат открити още загинали

Близки на пътници, които са пътували в неделя вечерта, са подали сигнали за общо 45 изчезнали; 25 от жертвите вече са идентифицирани.

Общо 39 души остават в болница: 35 възрастни и четири деца. Девет от хоспитализираните, включително един непълнолетен, са в отделения за интензивно лечение.