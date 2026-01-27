Орбан: Брюксел ще потопи цяла Европа в дългове, за да финансира Украйна

Европейските лидери ще задължат целия континент, за да финансират Украйна.

„Брюксел ще потопи цяла Европа в дългове, за да финансира Украйна“, написа унгарският премиер Виктор Орбан във Фейсбук.

Според него, лидерите на ЕС предоставят помощ на Киев чрез заеми от страните от ЕС. Орбан е уверен, че Украйна никога няма да може да изплати този заем.

На Световния икономически форум в Давос Зеленски направи забележки относно Орбан и позицията му по отношение на Украйна. Той твърди, че унгарският политик се опитва да унищожи Европа и заслужава порицание за това.