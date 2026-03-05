Защо борбата с евтините ирански дронове не е икономически изгодна за САЩ?

Иран използва евтини дронове, което поставя Съединените щати в неизгодно положение. Вашингтон е принуден да харчи скъпи оръжия, пише The ​​New York Times (NYT).

Съотношението цена на един изстрел, едно прихващане е в най-добрия случай десет към едно. Но по отношение на разходите, то може да достигне 60 или 70 към едно в полза на Иран, се посочва в изданието.

Съединените щати доминират в небето над Иран. Но математиката не е непременно на страната на Америка. Иран използва евтини дронове за прецизни атаки в Близкия изток. Съединените щати и техните съюзници разполагат със системи за противовъздушна отбрана, способни да прехващат огромното мнозинство от иранските балистични ракети и дронове, които са сложни, но скъпи.

„Определено е по-скъпо да свалиш дрон, отколкото да го изстреляш в небето“, каза Артър Ериксон, главен изпълнителен директор и съосновател на Hylio, производител на дронове в Тексас. „Това е игра на пари. Съотношението на разходите за изстрел, за прехващане, е в най-добрия случай 10 към едно. Но може да е по-скоро 60 или 70 към едно по отношение на разходите, в полза на Иран.“

Иран е изстрелял над 2000 еднопосочни дрона, откакто Съединените щати и Израел започнаха да го атакуват в събота, и някои достигнаха целите си, въпреки системите за противовъздушна отбрана за милиарди долари. Това е надвиснал проблем – не само в Близкия изток, но и навсякъде. В свят, където атакуващите дронове са евтини, а защитата срещу тях е скъпа, законопроектът може да стане неустойчив с течение на времето.

Иранските дронове Shahed са триъгълнообразни боеприпаси, дълги приблизително 3,3 метра, които реват като косачки за трева и носят експлозивен полезен товар в носа си, който детонира, когато се сблъскат с целите си. Те са достатъчно малки, за да бъдат изстреляни от задната част на камион, което ги прави сравнително лесни за скриване и трудни за преследване. Версията с голям обсег на дрона Shahed, известна като 136, може да измине приблизително 2000 километра, което я прави способна да достига цели в Близкия изток, според Стейси Петиджон, старши сътрудник и директор на програмата за отбрана в Центъра за нова американска сигурност, вашингтонски мозъчен тръст.

Изграден с готова търговска електроника, производството на всеки Shahed се оценява на между 20 000 и 50 000 долара, в зависимост от модела, каза г-жа Петиджон.

Русия произвежда масово версия на Shahed за използване срещу Украйна. Иран може да е произвел хиляди от тях.

Колко струва неутрализирането на иранските дронове?

Златният стандарт в противоракетната отбрана, системата за противовъздушна отбрана Patriot, използва прехващачи, които могат да струват повече от 3 милиона долара на изстрел и са в ограничени количества. Например, Lockheed Martin достави само 620 прехващача PAC-3 през 2025 г., което счупи рекорд за производство.

Американската армия използва и по-евтини форми на технология за борба с дронове. Системата Raytheon Coyote, която изстрелва дронове, които ловуват и унищожават други дронове, се оценява на 126 500 долара на прехващач, според доклад на Центъра за нова американска сигурност. Това е много по-евтино от PAC-3, но все пак няколко пъти по-скъпо от Shahed.

„Те се опитват да използват най-евтиния куршум, който могат, за да свършат работата, която им е необходима“, каза за американските военни Рики Елисън, председател и основател на Missile Defense Advocacy Alliance.

Има множество други системи, които могат да дезориентират или деактивират дронове, включително оборудване, което заглушава радиочестотите, контролиращи навигационните системи, и такива, които използват микровълни или лазери, за да деактивират дронове или да ги отклонят от курса. Такива системи за борба с дронове са далеч по-достъпни от прехващачите, но имат смесен опит в успеха или са изключително разрушителни за цивилния живот.

В Украйна тактиките за борба с дронове трябва постоянно да се актуализират, за да са в крак с промените в начина, по който руските дронове атакуват. Украинците дори са използвали нискотехнологични решения като рибарски мрежи и пушки, за да победят ниско летящи дронове. Но такива решения са трудни за надеждно внедряване в голям мащаб.

Американските военни инвестираха сериозно в продължение на години в големи, изящни безпилотни системи като дронове Predator, но се затрудняваха да произведат евтините, еднократни системи, които доминираха във войната в Украйна.

През последните месеци Министерството на отбраната се опита да даде тласък на производството на такива дронове, като разпространи договори на стойност 1,1 милиарда долара през следващите две години, разделени на четири фази. Двадесет и пет компании, включително някои украински фирми, се състезават за дял от финансиране от 150 милиона долара. Победителите ще трябва да доставят дронове в рамките на месеци, а не години.

Американската версия, наречена LUCAS, за нискобюджетна безпилотна бойна атакуваща система (Low-cost Unmanned Combat Attack System), е построена от базираната в Аризона SpektreWorks. Компанията не отговори на имейл с искане за коментар.

Има значителни спекулации, че Съединените щати и техните съюзници ще изчерпят прехващачите, необходими за защита на региона от ирански ракети и дронове, отчасти подхранвани от факта, че Съединените щати и техните съюзници никога не са били в състояние да предоставят на Украйна достатъчно прехващачи, за да отблъснат всяка руска атака.

Доклад, публикуван през декември от Центъра за стратегически и международни изследвания, вашингтонски мозъчен тръст, проследява публични данни за военните поръчки и предполага, че Съединените щати са закупували сравнително малък брой прехващачи през последните години - стотици, а не хиляди - което предполага несъответствие между нуждите в горещ конфликт и наличните доставки. Въпреки че Министерството на отбраната наскоро подписа договори за увеличаване на обществените поръчки, ще са необходими години, за да могат фабриките да задоволят нарасналото търсене.

В сряда генерал Дан Кейн, председател на Обединения комитет на началник-щабовете, призна загрижеността, но увери репортерите, че страната има достатъчно.