Арестуваха турист във Вегас, откраднал фламинго от хотел

Канадски турист е обвинен в малтретиране на животни, след като полицията го обвини в кражба на фламинго от емблематичен Strip hotel в Лас Вегас.

33-годишният Мичъл Феърбарн от Онтарио, Канада, е изправен пред четири обвинения в малтретиране на животни, след като е нахлул в заграждение и е отнесъл пернатото в хотелската си стая. Според съдебните доклади Мичъл първо си е напрявил селфи с фламингото, а след това го е измъчвал.

Във вторник, 3 март, полицията отговори на обаждане от хотела относно Феърбарн, който е обвинен в незаконно проникване в резервата за диви фламинго на хотела и нараняване на няколко птици.

Полицията е прегледала записите от охранителните камери, които според тях показват как Феърбарн влиза в заграждението около 5 сутринта и хваща чилийско фламинго на име Пийчи.

Твърди се, че докато се е опитвал да извади Пийчи от заграждението, туристът е ранил няколко птици, включително е "притиснал“ втора птица и не ѝ е позволил да избяга.

Записи от охранителни камери показват как канадецът се качва в асансьор с фламингото, увито в ризата му - преди да я хване за врата и краката в коридора, докато се връща към хотелската си стая.

"Той заяви, че знае, че „поставянето“ на крилото на мястото му е често срещана практика за птици, като патици. Той знае за това, защото е фермер", се казва в доклада на полицията.

Властите обаче са открили редица снимки и видеоклипове на телефона на Феърбърн, които показват как той задушава фламингото и го хвърля на пода.

В един клип той се смее, докато заявява, че "взема [птицата] у дома“ птицата.

В хотелската стая на туриста полицията по-късно се натъкнала на „голямо кърваво перо“ заедно с други предмети.

Според службата за контрол на животните, Пийчи е получила нараняване на крилото, в резултат от дърпане. В доклада се добавя, че поне още две птици са наранени от канадеца.

Впоследствие Феърбарн е арестуван по обвинения в изтезание на животни и в момента е изправен пред четири обвинения за изтезание, осакатяване или убиване на животно, отглеждано за компания или удоволствие.

На него му е наредено да стои далеч от хотела в Лас Вегас, след като е внесъл гаранция от 12 000 долара (9 000 британски лири) от четвъртък, 5 март, както съобщава 8 News Now.

В сряда Caesars Entertainment Corp., собственик на хотела, публикува изявление, в което нарича инцидента "дълбоко тревожен“.

"Нашите любими птици, включително Пийчи, която беше жестоко отнета от местообитанието си, в момента са под грижите на всеотдайни ветеринарни лекари и нашия изключителен екип за грижа за животните от породата Фламинго", се казва още в изявлението.