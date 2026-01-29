Лавров: Русия не знае за какви гаранции са се договорили САЩ и Украйна

Русия няма информация за какви гаранции за сигурност може да са се договорили Съединените щати и Украйна, заяви пред репортери руският външен министър Сергей Лавров, предава ТАСС.

„Не знаем за какви гаранции са се споразумели, но очевидно са били за гаранции за същия украински режим, който провежда русофобска, неонацистка политика“, отбеляза министърът. „И ако целта е да се запази режимът в някоя част от бившата украинска територия и да продължи да се използва този режим като трамплин за създаване на заплахи срещу Руската федерация, тогава вероятно ще осъзнаете, че подобни гаранции за сигурност едва ли ще осигурят надеждни мерки“, добави ръководителят на дипломатическото ведомство.

По-рано държавният секретар на САЩ и съветник по националната сигурност Марко Рубио заяви, че е постигнато общо споразумение за гаранции за сигурност за Украйна. Той добави, че съгласието на Русия за евентуални западни гаранции за сигурност за Украйна все още не е получено.