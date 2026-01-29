IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 74

Лавров: Русия не знае за какви гаранции са се договорили САЩ и Украйна

Рубио заяви, че е постигнато общо споразумение

29.01.2026 | 14:45 ч. 13
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Русия няма информация за какви гаранции за сигурност може да са се договорили Съединените щати и Украйна, заяви пред репортери руският външен министър Сергей Лавров, предава ТАСС.

„Не знаем за какви гаранции са се споразумели, но очевидно са били за гаранции за същия украински режим, който провежда русофобска, неонацистка политика“, отбеляза министърът.

„И ако целта е да се запази режимът в някоя част от бившата украинска територия и да продължи да се използва този режим като трамплин за създаване на заплахи срещу Руската федерация, тогава вероятно ще осъзнаете, че подобни гаранции за сигурност едва ли ще осигурят надеждни мерки“, добави ръководителят на дипломатическото ведомство.

Свързани статии

По-рано държавният секретар на САЩ и съветник по националната сигурност Марко Рубио заяви, че е постигнато общо споразумение за гаранции за сигурност за Украйна. Той добави, че съгласието на Русия за евентуални западни гаранции за сигурност за Украйна все още не е получено.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Лавров Русия Украйна преговори САЩ
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem