Украйна отговори на заплахата от нови удари: Путин да спаси страната си, ако може

Украинският външен министър Андрей Сибига заяви, че заплахите на Русия за нови атаки срещу Киев са насочени към сплашване на западните дипломати, но Украйна не очаква този изнудване да даде плодове, съобщава "Украинска правда".

Запитан по време на съвместна пресконференция с лидера на беларуската опозиция в изгнание Светлана Тихановская за целта на руските заплахи за нови атаки срещу Киев, които вече започнаха да циркулират в публичното пространство, Сибига потвърди, че целта на Руската федерация е да всее страх, включително сред представителите на чуждестранния дипломатически корпус в Украйна.

"Те се опитват да повлияят на така наречения западен манталитет", обясни той.

Сибига обаче е убеден, че това влияние няма да бъде успешно.

"Нашата реакция (на тези заплахи) се прояви, наред с други неща, точно днес, когато поканихме ръководителите на над 70 дипломатически мисии да посетят местата, където са се случили масираните руски атаки", каза той, добавяйки, че властите в Киев в момента "обсъждат със своите партньори, че не трябва да се поддаваме на този руски изнудване".

Според Сибига светът трябва да действа в точно обратната посока на това, което Кремъл иска

"Реакцията на международната общност трябва да бъде пропорционална (на действията на Русия): а именно допълнителни пакети помощ и допълнителни санкции. Путин трябва да разбере, че няма да постигне нищо с военни средства. Вместо това, той трябва да спаси страната си, ако може", каза украинският външен министър, припомняйки щетите, причинени на руската икономика от атаките на Украйна.

Изявленията на Сибига идват в контекста на обявяването от страна на Русия на нови бомбардировки срещу Киев, като призовава чуждестранни граждани спешно да напуснат украинската столица.

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Москва ще нанесе още удари по украинските центрове за вземане на решения и насърчи държавният секретар на САЩ Марко Рубио да евакуира американските дипломати от Киев.