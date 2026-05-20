Кабинетът приема изменения в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

На редовното си заседание в сряда Министерският съвет ще приеме изменение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с постановление на Министерския съвет от 2000 г. Министрите ще определят и председател на Съвета за административна реформа.

Очаква се да бъде определен и председател на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет, както и председател на Националния съвет за хората с увреждания.

Ще бъде приета и Законодателна програма на Министерския съвет за периода май - юни 2026 г.

Сряда, 20 май, от 10 ч., предварителен дневен ред:

1. Проект на Решение за определяне на председател на Съвета за административна реформа. Внася: министър-председателят

2. Проект на Решение за определяне на председател на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет. Внася: министър-председателят

3. Проект на Решение за изменение на Решение № 58 на Министерския съвет от 2025 г. за определяне на заместник министър-председател за председател на Националния съвет за хората с увреждания и за определяне на представителите на държавата в Националния съвет за хората с увреждания. Внася: министър-председателят

4. Проект на Решение за приемане на Законодателна програма на Министерския съвет за периода май - юни 2026 г. Внася: министър-председателят

5. Проект на Решение за приемане на Оперативна програма на Министерския съвет за периода май - юни 2026 г. Внася: министър-председателят

6. Проект на Решение за приемане на Доклад относно информация за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за първото тримесечие на 2026 г. Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

7. Проект на Разпореждане за установяване и внасяне в полза на държавата на отчисления от нечалбата от държавни предприятия и търговски дружества с държавно участие в капитала. Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

8. Проект на Решение за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) на 5 май 2026 г. В гр. Брюксел, Белгия. Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

9. Проект на Решение за предоставяне на разрешение за освобождаване от действието на ограничителните мерки на Европейския съюз на основание чл. 5р, параграф 1, във връзка с чл. 3к, параграфи 1 и 2 от Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014 година относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна. Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

10. Проект на Решение за одобряване на Доклад за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2025 г. от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет. Внасят: заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията; министърът на отбраната

11. Проект на Решение за одобряване проекта на Споразумение за стратегическо партньорство в областта на политиката, икономиката и сътрудничеството между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Мексиканските съединени щати, от друга страна. Внася: заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията

12. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие във формално заседание на Съвета на Европейския съюз по външни работи, част „Търговия“, което ще се проведе на 22 май 2026 г. В гр. Брюксел, Кралство Белгия. Внася: заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията

13. Проект на Решение за изменение на решението по т. 17 от Протокол № 21 от заседанието на Министерския съвет на 7 май 2026 г. за одобряване позицията на правителствената част и състава на националната тристранна делегация на Република България за участие в работата на 114-ата сесия на Международната конференция на труда, която ще се проведе в периода от 1 до 12 юни 2026 г. в гр. Женева, Швейцария. Внася: министърът на труда и социалната политика

14. Проект на Постановление за изменение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г. Внася: министърът на труда и социалната политика