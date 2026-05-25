Украйна използва цивилни, майки и таксиметрови шофьори, за да свалят руски дронове

Тази седмица, с предупреждения за въздушна атака, виещи в далечината, в Киев се проведе погребението на две сестри.

12-годишната Любава и 17-годишната ѝ сестра Вира бяха сред 24-те цивилни, убити от руска ракета, която срина жилищния им блок по-рано този месец. Те вече бяха загубили баща си, който се е сражавал на фронтовата линия. Опечалената им майка сега е единственият оцелял от семейството.

Това е човешката цена на най-голямото продължително руско въздушно нападение досега - с 1500 дрона и 56 ракети, изстреляни срещу Украйна в рамките на 48 часа.

Но загубата на човешки живот можеше да бъде дори по-голяма

Украинската противовъздушна отбрана предотврати повече жертви. Според президента Володимир Зеленски, 94% от тези дронове с голям обсег и 73% от ракетите са били успешно прихванати. За сравнение, на 14 май 2025 г. силите на Киев свалиха 55% от руските дронове, изстреляни в цялата страна. Украйна се справя все по-добре в защитата на небето си.

"За съжаление, сега сме най-добрите в света", казва подполковник Юрий Мироненко, главен инспектор в Министерството на отбраната на Украйна, пред BBC.

Той обаче признава, че свалянето на руските балистични ракети "не е толкова лесно".

Повече от четири години след пълномащабното нахлуване на Русия, Украйна изгради все по-усъвършенствана, многопластова система за противовъздушна отбрана. В началото на войната тя разчиташе на стари оръжия от съветската епоха. След това Западът помогна за укрепването на отбраната ѝ - със скъпи, по-усъвършенствани системи, включително ракети за противовъздушна отбрана "Пейтриът".

Но Украйна също така разработва свои собствени решения - от мобилни огневи екипи, управляващи тежки картечници на камиони, до евтини, масово произвеждани прехващачи.

Възприемането на иновациите и технологиите дава предимство на Украйна

В основата на украинската противовъздушна отбрана е софтуерът, който проследява всяка планираща бомба, ракета и дрон, изстреляни от Русия. Sky Map използва радари, хиляди сензори, видеозаписи и изкуствен интелект, за да открива заплахи и да насочва противовъздушната си отбрана.

В началото Украйна разчиташе на мрежа от мобилни телефони, монтирани на телеграфни стълбове, за да слуша за звука на приближаващи дронове. Сега системата използва по-сложни сензори.

САЩ използват Sky Map, за да защитят една от базите си в Близкия изток.

Има и едно оръжие, повече от всяко друго, което помага за свалянето на руски дронове: евтини дронове-прехващачи. Те са оформени като голям куршум и се задвижват от четири ротора в базата. Украйна сега произвежда над 1000 такива дрона на ден. През март тази година те унищожиха над 30 000 руски дрона, според украинските военновъздушни сили.

На поле извън град Херсон, украинският полк за безпилотни системи на морската пехота показва един такъв в действие.

От статично изстрелване техният прехващач P1-SUN може да достигне скорост над 300 км/ч (186 мили/ч) с обхват над 30 км. Подразделение току-що беше завършило мисия за унищожаване на руски дронове.

Командирът Велкос го нарича "много сериозно оръжие".

"То показва колко бързо можем да се адаптираме, как можем да държим фронта и колко можем да се развиваме", казва той.

P1-SUN е отпечатан на 3D принтер и струва около 1000 долара (750 британски лири) - много по-малко от големите еднопосочни дронове Шахед с делта крила на стойност 50 000 долара, които е проектиран да унищожава.

Частни компании също се включват в системата.

"Трябва да покрием цяла Украйна и да видим всички цели. Така че съответно използваме всички ресурси, с които разполагаме", обяснява Мироненко, който ръководи инициативата.

25 компании вече са се регистрирали в схемата. Има очевиден стимул - да защитят своите фабрики и инфраструктура. Руските атаки срещу енергийната мрежа на Украйна през зимата оставиха милиони без ток.

Carmine Sky е една от частните компании, които сега предлагат противовъздушна отбрана за други клиенти от частния сектор. Те вече са изградили мрежа от кули, оборудвани с дистанционно управляеми картечници в района на Харков - близо до руската граница.

BBC посещава контролната им зала в мазето на сграда. Редици екрани показват картата на небето на Украйна, докато тя проследява руски дронове и самолети.

Зад екраните са обикновени цивилни - майки, таксиметрови шофьори и ветерани

Всеки от тях е бил проверен и обучен в продължение на няколко седмици, преди да му бъде позволено да управлява едно от дистанционно управляемите оръдия.

Руслан, говорителят на компанията, ми казва, че работата им "не е трудна". Управлението на дистанционно управляваните картечници за сваляне на дронове "е като компютърна игра - точно като Xbox или PlayStation", казва той.

Руслан описва ролята им като "допълнение към структурата на противовъздушната отбрана на държавата".

"Ние сме интегрирани във военната система", казва той. "Това не е Дивият Запад, така че следваме инструкциите и командите на военните."

Руслан казва, че има и други предимства от включването на частния сектор - "можем да се разрастваме много по-бързо от публичния сектор". Все още е рано, но тези частни компании вече са свалили десетки руски дронове.

Украйна също така засилва собствените си атаки срещу Русия

Последните удари причиниха масивни пожари в руски петролни рафинерии в цялата страна и достигнаха до големи градове като Санкт Петербург и Москва, което накара Кремъл да намали мащаба на парада си за Деня на победата във Втората световна война през май от страх от украинска атака.

В резултат на това и двете страни сега водят битка за възможно най-бързи иновации, за да получат предимство в тази война. Русия разработва по-бързи дронове с реактивен двигател. Сега тя пуска дронове-примамки, за да идентифицира местоположението на украинската противовъздушна отбрана.

Все още има очевидни пропуски в противовъздушната отбрана на Украйна.

От една страна, има липса на високотехнологични и скъпи ракетни прехващачи. Украйна все още се нуждае от произведени в САЩ ракети "Пейтриът". Засега те са единственото ефективно оръжие за сваляне на руски балистични ракети. С войната на САЩ в Иран те са в недостиг.

По-близо до фронтовата линия, Украйна, подобно на Русия, се бори да се справи със заплахата от многобройните малки дронове с видимост от първо лице (FPV), които операторите насочват дистанционно към целта си. Те все още са причина за повечето жертви.

Въпреки техническия напредък в тази война - мрежите над пътищата, пушките и ловните пушки все още са последната линия на защита.

Защитата на небето над Украйна никога няма да бъде лесна. Президентът Зеленски предупреди, че масовите атаки на Русия са предназначени да надвият нейната противовъздушна отбрана.

С изстрелването на стотици дронове и десетки ракети е неизбежно някои да преминат - което означава, че ще има още трагични смъртни случаи, като тези на сестрите Любава и Вира.