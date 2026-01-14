Лавров: Русия е отворена за преговори за Украйна, ако те са сериозни

Руският президент Владимир Путин многократно потвърди позицията на Русия за откритост към преговори за Украйна, ако те са сериозни. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров след разговори с министъра на международните отношения и търговията на Намибия Селма Ашипала-Мусавя, предава ТАСС.

„Президентът Путин многократно, включително на различни събития през последните няколко седмици, потвърди нашата позиция за откритост към преговори за Украйна, при условие че тези преговори са сериозни и заинтересованите от такива преговори са наистина готови за тях и имат какво да кажат“, каза Лавров.

Руският външен министър Сергей Лавров заяви още пред репортери, че руската страна би била заинтересована да чуе впечатленията на представители на САЩ от срещата им в Париж с т. нар. коалиция на желаещите от Европа.

„Ако говорим за преговорите, както споменах, те се проведоха в Париж между коалицията на нетърпеливите, или както там се казва, с участието на Володимир Зеленски и по покана на специалния пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф и зетят на американския лидер, предприемачът Джаред Кушнер. Те публикуваха своя окончателен документ, или по-скоро декларация за намерения, бих казал, към която Съединените щати не се присъединиха. И ние все още нямаме конкретна информация за това какво всъщност се е случило там или какво се крие зад този декларативен документ. Така че, ако нашите американски колеги са заинтересовани да ни информират за впечатленията си, тогава, разбира се, това е от интерес за нас“, отбеляза министърът. „Особено като се има предвид, че контактите ни с американците по отношение на Украйна се основават на солидната основа на Аляска, където беше постигнато разбирателство, споделяно както от американската, така и от руската страна“, подчерта Лавров.

На 6 януари на срещата на „Коалицията на желаещите“ в Париж присъстваха, наред с други, лидерите на Франция, Обединеното кралство, Германия, Италия и Канада, както и Володимир Зеленски. За първи път на подобна среща присъстваха представители на Съединените щати.

Русия се противопоставя на присъствието на войски на НАТО в Украйна. На 17 декември прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че позицията на Москва относно разполагането на западни контингенти в Украйна е последователна и добре позната.