Джонатан Ангелов - от социални домове до бизнес за милиарди

Френският предприемач на годината с български корени Джонатан Ангелов пристига у нас за премиерата на книгата "Нищо за губене", която излиза на пазара на 26 май (издание на "Книгомания").

Броени дни след пазарния си дебют, на 29 май (петък) от 18:00 ч. в кино "Одеон", заглавието ще бъде представено пред българската публика на специално събитие, съпроводено от премиерата на документалния филм за неговия живот - "Попица – Париж – Луната".



Съдбата на Джонатан Ангелов звучи като холивудски сюжет. Роден от майка българка имигрантка и неизвестен баща, израснал във Франция, той преминава през приемни семейства, социални институции и години на несигурност, белязани от липса, самота и постоянна борба за оцеляване. За да се превърне днес в един от най-разпознаваемите предприемачи на френската технологична сцена. Именно тази среда изгражда у него мислене, което по-късно ще се превърне в негова сила: че когато нямаш нищо, можеш да си позволиш да рискуваш всичко.

Той е съосновател на феномена Aircall – компания със статут на "еднорог", оценена на над един милиард евро. Днес той управлява Offstone – мащабна платформа за инвестиции в недвижимо имущество, развива дейност чрез Aguesseau Capital и подкрепя млади предприемачи като бизнес ангел.

Неговият успех получава най-високо признание. През 2024 г. е отличен като „Предприемач на годината“ от Парижката търговско-промишлена камара, Министерството на финансите на Франция и ÉcoRéseau Business, а името му влиза в престижния Топ 50 на лидерите, които движат френската икономика. Световните медии също са впечатлени, Le Figaro го определя като „един от най-впечатляващите примери за социална мобилност във френската икономика“ , а BFM Business го посочва като „вдъхновяващ модел за новото поколение предприемачи“. Les Echos акцентира върху „предприемаческия му усет и способността да превръща трудностите в стратегическо предимство“.

Освен като предприемач, Джонатан Ангелов е и активен публичен говорител по теми като социална мобилност, образование и изграждане на кариера „от нулата“. Участва в десетки конференции и университетски форуми, където насърчава младите хора да търсят възможности отвъд ограниченията на средата.

Българското издание на "Нищо за губене" предлага уникално съдържание. Специално за него авторът разказва за първи път пред журналиста Десислава Минчева от bTV за връзката си с България, за детството си като малкия Джони през 80-те и 90-те години и за ваканциите в село Попица. Книгата включва и автентичен снимков материал от личния му архив, публикуван за първи път. Тя съчетава личната му история с конкретни принципи за успех. В нея той говори откровено за провалите, съмненията и решенията, които оформят неговия път.

Десислава Минчева е автор и на 28-минутния документален филм "Попица – Париж – Луната", който медиите и гостите ще могат да видят на 29 май в кино "Одеон". Лентата разказва за живота на малкия Джони между Париж и село Попица. Майка му е българка, отглежда го сама, както може. Джони е на 12 години, когато социалните служби го взимат и така започва неговият живот по приемни семейства и социални домове.

Всяка лятна ваканция Джони прекарва при роднините на майка си с село Попица и в Бяла Слатина. Много симпатичният му изказ на български език е останал точно от това време.