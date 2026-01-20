Москва е готова да продължи да търси дипломатическо решение на украинската криза и винаги е била отворена за това, но Западът направи всичко възможно, за да подкопае мирните споразумения. Руският външен министър Сергей Лавров заяви това на пресконференция, обобщаваща дипломатическите резултати на Русия през 2025 г., предава ТАСС.

„Ние сме ангажирани, както президентът на Руската федерация Владимир Путин многократно е подчертавал, с намирането на дипломатическо решение на украинската криза. Ако погледнем историята на тази криза, започвайки от 2014 г. и особено в периода от 2022 г. нататък, не е имало недостиг на добра воля от страна на Руската федерация по отношение на постигането на политически споразумения. Но всеки път нашите западни, предимно европейски, съседи са правили всичко възможно, за да подкопаят тези споразумения“, подчерта той. „Те се държат по абсолютно същия начин и по отношение на инициативите, предложени от администрацията на лидера на САЩ Доналд Тръмп, опитвайки се по всякакъв начин да убедят американската администрация да не преговаря с Руската федерация“, отбеляза министърът.

„Русия ще защитава последователно своите интереси, без да претендира за нечии законни права, нито ще им позволява да се държат свободно с нашите“, заяви министърът. Той подчерта, че външната политика на Русия, залегнала в Концепцията за външна политика, одобрена от президента през март 2023 г., „включва решителна защита на жизненоважните интереси на нашата страна и нашия народ и създаване на благоприятни външни условия за устойчиво развитие в рамките на Руската федерация“. „Фундаменталните действия за по-нататъшно укрепване на националния суверенитет са от първостепенно значение. И нека ви напомня, че измененията в руската Конституция, внесени през 2020 г., дадоха много съществен, сериозен тласък в това отношение, в контекста на укрепване на националния суверенитет“, добави Лавров.

Лавров добави още, че изявленията на европейски лидери, включително генералния секретар на НАТО Марк Рюте, показват, че те сериозно се готвят за война срещу Русия.

„Ако прочетете изявленията на европейски политици и лидери – Кая Калас, Урсула фон дер Лайен, Мерц, Стармер, Макрон, Рюте – те сериозно се готвят за война срещу Руската федерация и всъщност не го крият“, каза Лавров.