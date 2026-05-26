Земетресение с магнитуд 6,9 бе регистрирано в Чили

Няма данни за пострадали или нанесени щети

26.05.2026 | 06:53 ч. Обновена: 26.05.2026 | 06:54 ч.
БГНЕС, архив

Земетресение с магнитуд 6,9 бе регистрирано в Чили на около 30 километра източно от град Калама в северната част на страната, съобщи Американският геоложки институт, цитиран от Франс прес.

Трусът е бил на дълбочина 101 километра в пустинята Атакама. Чилийските власти съобщиха, че към момента няма данни за пострадали или нанесени щети.

"Заплахата от цунами за бреговете на Чили е изключена", заяви Фелипе Пласа от националната служба за превенция и управление на бедствия във видео, публикувано в Екс. Телевизионни кадри показаха как продукти падат от рафтовете в супермаркет по време на труса.

Според местни медии земетресението е било усетено в регионите Арика, Тарапака, Антофагаста и Атакама.

Чили, където се срещат три тектонични плочи, е сред най-сеизмично активните държави в света и често не обръща особено внимание на трусове под магнитуд 7. През 1960 г. страната бе разтърсена от най-силното регистрирано земетресение в историята, с магнитуд 9,5, което опустоши Валдивия и причини смъртта на 9 500 души. През 2010 г. трус с магнитуд 8,8 предизвика цунами, довело до над 520 жертви.

