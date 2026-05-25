Тежко престъпление е по-вероятната версия за трагедията в Благоевград?

В Благоевград е обявен ден на траур след трагедията пред жилищен блок в квартал „Струмско”, при която непълнолетно момиче беше открито мъртво, а 17-годишно момче е с опасност за живота след тежък инцидент през нощта срещу 24 май. По случая вече има двама задържани.

Разследващите изясняват какво точно се е случило в апартамента на петия етаж, откъдето са паднали двамата младежи. В случая има употреба на наркотични вещества, като купонът е бил подготвян десет дни. През това време са набирани райски газ, LSD, трева и марихуана.

Според информация на NOVA наркотиците са довели до конфликти в групата заради присъствието на момиче, а впоследствие и до необуздана агресия.

По-вероятната версия към момента е младежите да не са паднали сами, а да става дума за тежко престъпление.

Очаква се да бъде повдигнато обвинение и да бъде наложена 72-часова мярка на един от присъствалите на купона, който вероятно е склонил или собственоръчно е принудил двамата да скочат от прозореца.

Единият от задържаните е открит в жилището във видимо неадекватно състояние и полугол, а другият е намерен на друго място в града. Почти потвърдена е и информацията, че телата на падналите младежи също са били без дрехи.

Междувременно пострадалото момче беше транспортирано в столичната болница „Пирогов”, където лекарите продължават усилията да запазят живота му.

По повод разпространението на наркотични вещества общественият посредник Злата Ризова събира всички директори на училища в Благоевград и началниците на полицията. Тя призна, че няма точна концепция как ще протече срещата, но е сигурна, че в диалога ще се намерят някакви решения за този бич.

Съседите в блока не са чули шум от апартамента във фаталната нощ. Една от живущите споделя, че е там от две години и не ги познава. Друга съседка допълва, че не контактува с тях лично и не е забелязала нищо тревожно.