Старо интервю на Слави Трифонов с Дара предизвика възмущение онлайн ВИДЕО

Старо телевизионно интервю от 2019 г. на Дара при Слави Трифонов отново привлече обществено внимание след победата на певецита на Евровизия.

Трифонов бе един от първите, които поздравиха Дара за успеха ѝ с коментар във Facebook, но преди няколко години отношението му към нея не е било чак толкова подкрепящо.

Във видео, което сега масово се разпространява в TikTok, 50-годишният тогава Трифонов не спира да задава въпроси на 21-годишното по онова време момиче за... бюста ѝ. Почти половината разговор с певицата преминава именно по темата за гърдите й.

Още първият въпрос на Трифонов е: "Това част от провокацията ли е или просто така си ходиш", правейки жест с ръце около зоната на гърдите си.

Момичето съвсем достойно и без да се засяга му обяснява, че природните ѝ дадености са просто въпрос на генетика още в началото на разговора, но водещият отказва да смени темата и продължава да дълбае, стигайки до своебразен кръстосан разпит дали въпросните физически белези се предават по майчина, или по бащина линия.

В един от моментите разговорът се насочва към ролята на жената в обществото, като Дара прави изказване, че жените могат да бъдат пълноценни личности и лидери независимо от семейния си статус. Въпреки натиска и настойчивите въпроси за личния ѝ живот, младата изпълнителка тогава демонстрира зрялост, която контрастираше с поведението на водещия. На тезата ѝ, че една жена може да бъде пълноценен човек и лидер без присъствието на мъж, Трифонов реагира остро с репликата: "Лидерка - няма такава дума!".

През последните дни коментарите и под самия клип от предаването отново са се съживили, като все повече хора отбелязват колко вулгарно е отношението на водещия.

"Аз не мога да си обясня как има хора, които са гласували за този човек...Съжалявам, Дара. Заслужаваше много повече от това неуважение...", гласи един от коментарите.

"Харесвам Дара след това интервю още повече. Много добре отговаря на този абсолютен задник. Гади ми се като го слушам", пише друг потребител.

А в TikTok храта отбелязват, че ако бяхме в нормална държава, подобно поведение щеше да е подсъдимо.